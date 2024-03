Experiment Agro Jurnal: Insecticid extrem de periculos, interzis în toată lumea, găsit în verdeața de sezon

Experiment Agro Jurnal cu rezultate îngrijorătoare: insecticide extrem de periculoase au fost găsite în verdeața de sezon. DDT-ul este un insecticid extrem de toxic, interzis de multă vreme în Uniunea Europeană și în întreaga lume.

-Și ceapa de unde o aveți?

-Ceapa este de Sabangia.

-Sabangia! Vreau si eu două salate.

-Salata e salată românească. Verdețurile sunt românești!

Verdețurile gata luate de la piață au fost duse direct în laborator.

Mădălina Turtoi, chimist: O punem nespălată la mărunțit. Următorul pas, cântărim salata. Punem cantitatea neceară din protocol.

Tot în protocolul laboratorului a intrat și ceapa de Sabangia luată de la piață.

Mădălina Turtoi, chimist: Avem un produs, ceapă verde. Vom lua din fiecare legătură. O punem la mărunțit.

Însă surpriză cea mare a fost la ceapa verde.

Virgil Vrăjmașu, șef laborator: Am descoperit în probele de ceapă verde binecunoscuta substanță DDT. DDT-ul este un pesticid interzis la nivel european încă din 1991, din cauza toxicității sale cunoscute, fiind legat de multiple tipuri de cancer la om.

În ceea ce privește proba de salată luată din piață, am găsit urmele folosirii a 6 pesticide, toate sub limita maximă admisă. Dacă ați face o salată din salată verde și ceapă, ați avea în total în bolul de salată 6 fungicide, 2 erbicide și, cireașa de pe tort, DTT-ul, care nu ar avea ce să caute sub nicio formă în bolul nostru de salată sănătoasă. Marius Petrache, consultant horticol>

Marius Petrache, consultant horticol: Eu cred că acesta e cel mai mare pericol: faptul că găsim urme de DTT la 30 de ani distanță de când acest produs a fost interzis la nivel mondial. El nu se mai folosește în nicio țară din lume. Atestă studiile careau fost făcute și care spun că acest produs are o remanență în sol de până sau peste 100 de ani.

