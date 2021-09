Florin Cîțu, atac la USR PLUS: Cum să mă chemi în Parlament să mă întrebi de vaccinare, când tu stai la masă cu AUR?

Florin Cîțu a declarat, joi seara, la Digi24, că nu se consideră responsabil de evoluția campaniei de vaccinare și spune că nu poate fi chemat în Parlament și tras la răspundere de cei care au stat la aceeași masă cu lideri ai unor partide care au susținut în repetate rânduri o campanie anti-imunizare. "În România există de mai mulți ani o campanie antivaccinare puternică susținută de partide extremiste, care au ajuns acum în Parlamentul României", a spus premierul.

"În România există de mai mulți ani o campanie antivaccinare puternică susținută de partide extremiste, care au ajuns acum în Parlamentul României. Cum să vii să mă acuzi pe mine, să mă chemi în Parlamentul României să mă întrebi de vaccinare, când tu stai braț la braț, la aceeași masă, cu lideri care au susținut și anul trecut în plină pandemie și anul acesta campania antivaccinare? Pe de o parte sunt cei de la PSD, care erau anti-restricții, văd că acum cei de la USR sunt cu PSD. De cealaltă parte sunt cei de la AUR, care sunt clar împotriva vaccinării, iar USR sunt și lângă aceștia. Iar USR are tupeul să mă cheme în Parlament să mă întrebe de campania de vaccinare. După ce se eliberează de influența celor două partide nocive putem sta de vorbă. Dar în același timp, pentru că este un demers al Parlamentului României, dacă se face prin Ora Guvernului, bineînțeles că voi merge în Parlament și voi explica", a declarat Florin Cîțu, la Digi24.

USR PLUS îi cere premierului să vină în Parlament și să prezinte un raport privind campania de vaccinare și numește campania de imunizare "un eșec" de care "singurul responsabil este Florin Cîțu".

Întrebat dacă se simte responsabil pentru campania de vaccinare din România, Cîțu a răspuns că s-a implicat în totalitate și și-ar fi dorit să vadă și persoane publice care să susțină demersuri pro-imunizare.

"Eu nu sunt o firmă de advertisting, ceea ce poate să facă Guvernul am făcut. La începutul acestei pandemii, problema noastră era dacă şi când avem vaccinul. Asta era soluţia. După aceea, a venit vaccinul, eram criticaţi că nu avem fluxuri, că nu putem să vaccinăm multe persoane. Am rezolvat aceste probleme. Dar până la urmă, în România vaccinarea nu este obligatorie. Pot să fiu acuzat că eu nu sunt cel mai convingător om din lume, dar aş vrea să văd responsabilii din societate, oamenii care sunt lideri de opinie, influencerii pe Facebook, câte ore au dedicat campaniei de vaccinare? Până la urmă este vorba despre noi toţi, vaccinarea ne ajută pe noi toţi. Eu, dacă este ceva să-mi asum, poate eu nu sunt cel mai convingător om din lume, deşi m-am dus, m-am vaccinat între primii, şi a doua oară, am fost peste tot în România şi cred că la fiecare declaraţie am vorbit despre campania de vaccinare. Preşedintele Klaus Iohannis, la fel", a mai spus premierul.

