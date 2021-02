Condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, un fost preot din Oradea își atacă judecătorii și procurorii pe Youtube. El a dispărut fără urmă acum câteva zile, imediat după aflarea sentinței. Acum este dat în urmărire națională și internațională. În înregistrarea de pe YouTube, filmată după condamnare, Ovidiu Marian Pop vorbește despre un proces incorect și susține că este nevinovat.

„Cât mai valorează viața unui om? Pare deja o întrebare retorică. Pentru că pe de o parte, parcă nu valorează nimic, pe de altă parte, în sume, pentru unii valorează ceva. Am cerut o șansă să mă apăr. Am fost învinuit de ceva, nu am făcut faptele acestea, iar șansa asta nu mi s-a dat”.

Așa își începe mărturia online fostul preot din Oradea, condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Cu o voce stinsă, într-o încăpere goală, greu de localizat, Ovidiu Miron Pop se plânge de verdictul prea dur în cazul său și, mai mult, pretinde că este complet nevinovat.

Fostul preot ortodox a fost condamnat pe 11 februarie anul acesta, împreună cu asociatul său, la 9 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. El a fost acuzat că a importat carne din Ungaria, prin firme fantomă, ca să nu plătească taxele către statul român. Prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la 8 milioane de lei.

Episcopia ortodoxă de Oradea nu a putut fi contactată pentru a comenta acest caz. Încă de la începutul anchetei aceasta s-a delimitat de Ovidiu Miron Pop, care a fost suspendat pe perioada cercetărilor. Verdictul curții de apel Oradea, 9 ani de închisoare cu executare, reprezintă cea mai aspră pedeapsă primită vreodată în Bihor de o fostă față bisericească.

După ce Curtea de Apel Oradea a dat sentința definitivă în dosar, Ovidiu Miron Pop nu a mai fost de găsit. Potrivit IPJ Bihor, acesta a fost căutat de polițiști atât la domiciliu, cât și în anturaj, precum și în toate locurile despre care se știe că le frecventa. Pentru că nu a fost găsit, fostul preot este dat în urmărire națională și internațională.

Cei care pot oferi detalii despre locul în care poate fi găsit fostul preot fugar sunt rugați să sune la numărul de urgență 112.

