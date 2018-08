FOTO. Mesajul șocant al unui protestatar: „Asta au scos din mine la Spitalul Universitar după protest”

Doru Oprea a mers la protestul din Piața Victoriei pentru a-și manifesta nemulțumirea față de Guvernul condus de Viorica Dăncilă și față de asaltul asupra justiției a PSD-ului. Nu s-a gândit că de aici va ajunge direct pe masa de operație.

Foto: Facebook/Doru Oprea

Oprea povestește într-o postare pe Facebook că medicii i-au scos un capac de grenadă din picior.

„Asta au scos din mine la Spitalul Universitar după operația de azi-noapte. Capacul unei grenade. Eram în față cu prietenul meu Dragoș Preda când, fără avertisment, au început să tragă cu apă și grenade în noi. Am fugit, dar am simțit ceva în picior și dacă nu era el să mă ajute nu știu cum ajungeam la salvare. A fost haos. Mulțumesc, Dragoș, pentru tot și le mulțumesc tuturor cadrelor medicale care m-au ajutat și doctorilor care m-au operat. Lângă mine au mai operat o fata, Luiza, ea are ceva răni pe picioare și arsuri. A fost declanșat codul roșu azi-noapte pe spitale”, a scris pe Facebook Doru Oprea.

452 de oameni au fost răniți aseară în Piața Victoriei. Protestele vor continua și azi.

