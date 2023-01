Acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, Andrew și Tristan Tate au susținut în fața jurnaliștilor că sunt în arest pentru că sunt bogați și au succes, iar autoritățile din România vor să le fure banii. Au pozat inclusiv în victimele presiunii mediatice. Asta nu oprește însă ancheta în cazul lor, iar cei doi frați au fost aduși în urmă cu puțin timp, pentru a doua zi la rând, la sediul DIICOT.

Fraţii Andrew şi Tristan Tate au fost aduşi, joi dimineaţa, la sediul DIICOT, pentru a asista la percheziţiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în luna decembrie de anchetatori de la locuinţele lor.

La intrarea în sediul DIICOT, unul dintre cei doi fraţi a declarat că nu există probe împotriva lor şi sunt persecutaţi pentru că sunt bogaţi.

„Întrebați Poliția ce probe are împotriva mea! Nu au nimic. Întrebați Poliția ce probe are împotriva mea! Nu există niciuna. Mă țin în arest din cauza presiunii mediatice. Mă persecută pentru că sunt bogat și pentru că am succes. Nu vă îmbogățiți în România!”, a acuzat Tristan Tate.

Procurorii DIICOT continuă joi percheziţiile informatice începute cu o zi în urmă asupra dispozitivelor ridicate la sfârşitul lunii decembrie din locuinţele lor - calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane, înregistrări ale camerelor de luat vederi.

Cei doi frați continuă să-și susțină nevinovăția.

„Autoritățile încearcă să-mi fure mașinile și banii, de asta mă aflu în închisoare”, spune Tristan Tate.

„Dosarul e complet gol. Din păcate nu există dreptate în România”, afirmă, la rândul lui, Andrew Tate.

Înainte de audiere, Andrew Tate s-a plâns pe Twitter de condițiile din arest. E nemulțumit că noaptea îi țin companie doar „gândacii și păduchii”.

Fratii Tate vor rămâne în continuare în arest, cel puțin o lună. Ei sunt acuzați de trafic de persoane și viol. Până în prezent au fost identificate şase persoane care au fost exploatate sexual de grupul condus de cei doi britanici.

