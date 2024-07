Frige pământul în localitatea Fierbinți din Bărăgan. Seceta prelungită seacă fântânile, oamenii au voie să folosească apa cu porția

Apă raționalizată în Ialomița. Din cauza secetei și-a consumului prea mare, comparativ cu capacitatea de extracție a stațiilor comunale, la Dridu și la Fierbinți, de exemplu, apa potabilă este oprită după amiaza și noaptea. Norocul localnicilor sunt fântânile și puțurile. Din primăvară și până acum însă și apa lor a scăzut cu cel puțin un metru și jumătate.

Frige pământul la Fierbinți, în Bărăgan. Și nici la vecinii de la Dridu nu e mai bine. Localnicii nu-și mai fac planuri cu cerealele din câmp. Fiecare caută să-și salveze măcar grădinile de lângă casă. Irigațiile gospodărești au crescut însă consumul de apă de peste cinci ori față de perioada primăverii. Prea mult pentru capacitatea de captare a stațiilor comunale, așa că distribuitorul a aplicat soluția de avarie: raționalizarea. Obligați, sătenii s-au adaptat. Zic însă, mai toți, că după raționalizare, apa nici gust bun nu mai are.

Bărbat: "Noaptea și ziua, iarăși, după-amiaza, ne oprește. Dar, barem, nu anunță, ca să știe... Cumpărăm apă. Am trăit copilărie frumoasă. Anotimpurile erau anotimpuri, dar acum s-au rablagit de tot. C' est la vie! Trebuie să ne învățăm așa. Doamne ferește de mai rău. Că de bine, în niciun caz n-o să fie."

Femeie: "Puteam să bem înainte. Și nu putem să mai bem apa. Nu mai e bună, așa, că miroase un pic. Bagă clor. Și când bagă mai mult, noi nu putem să mai bem. Cumpărăm sticle din acelea de cinci kilograme."

Raționalizarea a trimis populația din Dridu și Fierbinți la rețeta bunicilor: fântâna și puțul. Sunt destule în cele două comune, dar... toate au aceeași problemă: din cauza secetei, a lipsei zăpezilor și-a ploilor de altădată... seacă în fiecare zi.

Rezolvarea crizei se așteaptă de la primărie. Momentan, și Dridu și Fierbinți sapă puțuri suplimentare. Și ambii primari estimează că situația va fi reglementată după 15 - 20 iulie.

Lucian Dumitru, primarul localității Dridu, Ialomița: "O să mai săpăm încă un puț. Adică, totuși, să le asigurăm. Dacă oamenii vor să consume, până la urmă le asigurăm și pentru consumul din curți. Restricția va dura maxim o săptămână. Dacă o să forăm puțul, în maxim o săptămână o să putem asigura consumul de apă pentru cetățeni."

Iusein Iuksel – primarul localității Fierbinți Târg, Ialomița: "Nivelul apei în sol a scăzut, pânza freatică e foarte jos, nivelul puțului este foarte scăzut. Și la nivelul ăsta, cele două puțuri funcționale de pe raza localității Fierbinți sunt la o capacitate de până în 50%. La acest moment este gata un al treilea puț. Adâncimea lui a fost dublată. Ne-am dus până la 200 de metri. Deja puțul este limpezit. Mă gândesc că într-un timp scurt, zece zile, vom intra în normalitate."

Din cauza secetei, în această perioadă apa potabilă livrată populației este oprită după-amiaza și noaptea în zeci de comune. Și veștile estivale nu sunt tocmai bune! Conform meteorologilor, urmează multe zile de foc peste România.

