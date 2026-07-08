Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, a spus la Digi24 că declarația finală a summitului NATO va transmite un mesaj de unitate. El spune că e nevoie de o Europă mai puternică în cadrul Alianței. Pe de altă parte, în opinia lui Geoană, România nu trebuie să se teamă că SUA ar retrage trupe, deoarece s-a comportat „admirabil” în ceea ce privește sprijinul pentru Washington.

„Summiturile NATO au o parte de pregătire prea prealabilă. Comunicatul final este practic negociat și va fi transmis presei și publicului la finalul summitului de astăzi, dar este și un element de neprevăzut care care poate să se întâmple. Sper ca ceea ce se va întâmpla în jurul mesei liderilor NATO să fie o conversație constructivă, să nu avem riscul unor replici care pot apărea mai ales în contextul declarațiilor de ieri ale președintelui Trump.

Dar de obicei la summituri, în partea publică, în partea de comunicare, se încearcă afișarea unei imagini de unitate. Și în comunicatul final, am văzut draftul, se vorbește despre unitate transatlantică. Se vorbește și despre reechilibrarea relației transatlantice. Este nevoie de o Europă mai puternică în NATO, este un lucru evident, nu trebuie să ne spună Donald Trump că trebuie să ne facem și noi treaba pe continentul nostru”, a spus Geoană.

„Dar este un summit, complex, un summit important, un summit care va pune accent pe capabilități militare, pe această reechilibrare a nu doar a banilor, a capacităților militare între europeni și americani. Cheia acestui summit, cheia acestei renegocieri în cadrul NATO este dacă o facem împreună, în mod deliberat, în mod ordonat, în mod meticulos - și știm exact ceea ce americanii sunt dispuși și în ce orizont de timp să păstreze în Europa și ce nu, astfel ca noi, aliații europeni și Canada să putem să luăm măsuri în consecință. Cel mai rău lucru ar fi decizii privite care să nu ne permită să ne adaptăm acestei noi situații”, a adăugat el.

Geoană mai spune că va exista și o referire la Iran, în condițiile în care Trump a reproșat unor aliați europeni că nu au oferit sprijin SUA în operațiunea împotriva Iranului.

„Nu e cazul României. România s-a comportat admirabil și la acest episod și de asta președintele Nicușor Dan are dreptate spunând că nu se anticipează măsuri care să ne afecteze pe noi din punct de vedere al prezenței americane. Baza Mihail Kogălniceanu este mai importantă decât oricând. Văd cu destul de mult optimist rolul strategic reconfirmat al României în această nouă ecuație”, a spus Geoană.

El a vorbit și despre ajutorul aliaților pentru Ucraina.

„Evident, trebuie să ajutăm Ucraina în continuare, avem nevoie să ne păzim de pericolul rusesc în toate modalitățile pe care trebuie să știm că trebuie să le facem. Dar lecțiile din Iran, de exemplu, sunt acum în curs de învățare, pe lângă cele din Ucraina. Deci este o alianță care se transformă, o Americă care are nevoie de aliații săi europene, așa cum noi avem nevoie de America. Deci nu aștept la ceva dramatic, dar nu este o perioadă ușoară”, a spus Geoană.

„Am fost și eu la summituri cu președintele Trump în primul său mandat și a fost interesant. Într-un fel se discută în spatele ușilor închise, politici importante, și altfel se discută atunci când este un element public, un element care angajează statele. Deci cred că discuții private, poate un pic mai acide, e posibil să aibă loc în continuare, dar cred că este interesul comun al Americii și al țărilor din NATO, inclusiv al al țării noastre, ca să ieșim de aici cu un semnal de unitate, nu perfectă, o renegociere care e complicată.

În finalul în comunicatul final o să vedeți și un paragraf care este cheie din punct de vedere al modului în care această administrație americană se uită la la relațiile sale cu aliații săi în Europa și în restul lumii. Va fi acolo o chestiune legată de baza industrială și de apărare transatlantică, de fapt o încurajare ca europenii să nu încerce să-și creeze o bază de apărare decuplată de americani și ca americanii să aibă în continuare acces la piața de apărare din Europa, care este mare și importantă și cu mulți bani”, a mai spus Geoană.

El a vorbit și despre angajamentul statelor NATO să crească procentul alocat pentru apărare la 5% din PIB.

„Orizontul de timp e până în 2035, deci dacă ar fi ca aliații să să-și respecte angajamentul, primul angajament de 3,5% pentru cheltuieli de apărare standard, clasice, să spunem, pe care NATO le măsoară cu multă vigilență. Am făcut și eu asta în urmă cu câțiva ani de zile și întrebarea este dacă avem capacitate fiscală, bugetară, politică - sunt alegeri, se schimbă liderii, apar și alte priorități - să putem să susținem acest trend. E o întrebare la care cred că România va răspunde pozitiv. A doua întrebare, care este mai complicată, este dacă de acești bani, care sunt banii contribuabililor noștri, vom fi în măsură să investim în ceea ce ne trebuie, nu neapărat în ceea ce credem că ne trebuie, pentru că definiția războiului, după lecțiile învățate din Ucraina și Iran, se schimbă”, a spus Geoană.

„Trebuie să fim atenți să facem un echilibru corect între cum știm să dăm jos fără probleme, imediat și necruțător, drone care vin pe la Galați sau prin Dobrogea, dar să fim capabili să avem și elemente de mai mare intensitate și de de mai mare complexitate.

Deci, pentru fiecare dintre țările noastre, în cadrul NATO și individual, în cazul României, în cazul Germaniei sau în cazul Franței, avem nevoie să găsim un just echilibru între a încuraja o alianță și o apărare mai tehnologizată, cu multe elemente din spațiu, cu elemente cibernetice noi, operațiuni multi-domeniu. Iar la Marea Neagră avem foarte, foarte multe lucruri de învățat și de folosit”, a adăugat el.

„Pentru noi cred că acest summit este pozitiv. Sunt convins că și președintele, și echipa care l-a însoțit și care a pregătit summitul vor veni de acolo cu cu vești bune pentru noi”, a mai spus Geoană.

Editor : M.B.