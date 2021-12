Grupul DIGI, a șasea campanie de vaccinare pentru angajați și familiile acestora.

Grupul DIGI s-a alăturat campaniei naționale de vaccinare în urmă cu 8 luni. De la debutul acțiunilor de imunizare colectivă, peste 1.000 de angajați și familiile acestora s-au vaccinat împotriva SARS-CoV-2. Cu ajutorul Direcției de Sănătate Publică, în cadrul celor șase campanii de imunizare, a fost amenajat un centru mobil într-unul dintre sediile din București ale companiei.

Pentru Cristina au trecut deja cele 6 luni de la rapel. Așa că a așteptat nerăbdătoare să facă doza booster. Face voluntariat pentru oamenii fără adăpost și pentru copiii care vin provin din medii defavorizate.

Cristina, ruda unui angajat DIGI: De când am auzit că urmau să facă un vaccin am fost superîncântată și mi s-a părut primul pas spre normalitate. E foarte important să ne vaccinăm toți, atât pentru noi, cât și pentru cei care sunt mai vulnerabili. Mama mea e asistent, intră în contact cu multe persoane și am vrut să o protejez și pe ea, dar și pacienții cu care intră în contact, să nu fiu un factor de risc pentru ea.

Doamna Mioara Dănilă abia așteaptă să-și îmbrățișeze fiul și nora de sărbători. S-a vaccinat cu doza a treia și ne-a mărturisit că acum se simte în siguranță să îi aibă la masă pe toți cei dragi.

Mioara Dănilă, ruda unui angajat Digi: Faptul că ne întâlnim de sărbători găsesc o cale că trebuie să ne vaccinăm, că trebuie să ne protejăm pe noi și apoi familia. Primul gând al sărbătorilor de iarnă e că mă întorc la copilărie. Atât timp cât eu sunt sănătoasă, vreau să fie sănătoși și membrii familiei, rudele cele mai apropiate, copiii.

Grupul DIGI a început acțiunile voluntare de imunizare colectivă în rândul angajaților și a familiilor acestora în urmă cu 8 luni.

Camelia Maria, director al Departamentului Resurse Umane DIGI: Am inițiat acest proiect important pentru noi încă din luna aprilie a acestui an, astfel că am ajuns la cea de-a șasea campanie de vaccinare la sediul DIGI. Este onorant și îmbucurător pentru noi bilanțul de peste 1.000 de persoane vaccinate, salariați și membrii ai familiilor lor. În măsura în care împrejurările o vor impune, vom continua aceste activități și în anul care urmează pentru că este foartă importantă pentru noi sănătatea oamenilor noștri și le mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au susținut această campanie.

În cea de-a șasea campanie de vaccinare a grupului DIGI, serurile folosite au fost cele produse de Pfizer și Johnson&Johnson. Au avut posibilitatea să se imunizeze și persoane care nu s-au vaccinat până în prezent.

Reporter: Ana-Maria Păun / Operator: Dragoș Șerban

Editor : Liviu Cojan