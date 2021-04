Guvernul a aprobat proiectul de lege privind rețelele 5G. Echipamente și soft doar de la producători avizați de CSAT

Guvernul a aprobat în ședința de joi proiectul de lege care prevede implementarea rețelelor 5G în România. Potrivit proiectului, furnizorii de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producători autorizați în prealabil prin decizie a premierului, pe baza avizului CSAT. De asemenea, documentul prevede că România va ține cont de obligațiile față de UE și SUA.

„Avizul (...) se va emite prin raportare la obligaţiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizaţiilor internaţionale din care România face parte, al Uniunii Europene şi parteneriatelor strategice bilaterale pentru evitarea unor riscuri care pot decurge din:

a) controlul unui guvern străin asupra producătorului în lipsa unui sistem juridic independent;

b) absenţa unei structuri transparente a acţionariatului producătorului;

c) lipsa unui istoric de conduită corporativă etică a producătorului;

d) funcţionarea producătorului într-un sistem juridic care nu impune practici corporative transparente.”, se arată în proiectul de lege trimis Parlamentului.

Fiecare producător de echipamente și programe software 5G va trebui să facă o solicitare pentru obținerea acestei autorizări, solicitare care va fi depusă la ministerul cu atribuții în domeniul Comunicațiilor.

„Solicitarea semnată de reprezentantul legal al producătorului, însoțită de o scrisoare de intenție, trebuie să conțină:

a) date de identificare, inclusiv datele reprezentanților legali și limitele împuternicirii acordate acestora;

b) date privind structura de acţionariat a producătorului și a grupului de societăți din care face parte, inclusiv informații detaliate privind societatea-mamă;

c) o declarație pe proprie răspundere.

Declaraţia pe proprie răspundere trebuie să ateste că producătorul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent;

b) are o structură transparentă a acţionariatului;

c) nu are un istoric de conduită corporativă neetică;

d) se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.”, se precizează în documentul adoptat de Guvern.

Autorizarea pentru furnizorii de comunicații se va acorda în termen de 4 luni de la data solicitării.

În situaţia în care sunt identificate riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securității naționale și apărării ţării ca urmare a analizei realizate, avizul CSAT este negativ. De asemenea, în cazul în care, ulterior acordării autorizării, sunt identificate riscuri, amenințări şi vulnerabilități la adresa securității naționale și apărării ţării, autorizarea obţinută este retrasă prin decizia premierului, la propunerea CSAT.

Operatorii telecom nu vor putea folosi în rețele decât echipamente și soluții ale producătorilor avizați de CSAT, însă echipamente și softuri ale unui producător al cărui aviz CSAT este negativ, pot fi folosite pentru cel mult 5 ani, potrivit următorului articol: „Tehnologiile, echipamentele şi programele software utilizate în reţelele de comunicaţii electronice la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care contribuie la furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, ai căror producători nu obțin autorizare potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi utilizate pentru o perioadă de 5 ani ce se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Proiectul de lege adoptat joi de Guvern mai prevede și amenzi cuprinse între 1% și 5% din cifra de afaceri pentru utilizarea de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice a tehnologiilor, echipamentelor și programelor software în rețelele 5G puse la dispoziție de producători care nu au obținut autorizarea CSAT.

Proiectul ar urma să fie dezbătut în procedură de urgență. Adoptarea acestei legi este obligatorie pentru lansarea licitației 5G.

