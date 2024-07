Sute de pasageri veniți din curse pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni au stat ore în șir ca să-și recupereze bagajele. Oamenii au cerut explicații pentru această întârziere, însă li s-a transmis să facă reclamație.

Elena Crângașu, jurnalist Digi24: „Este un haos pe Aeroportul din Otopeni, după cum puteți vedea. Este ora 2 jumătate și sunt sute de oameni care își așteaptă bagajele de o oră, o oră și jumătate. În aceeași situație suntem și noi. Nu ni s-a transmis nicio informație, decât că putem depune reclamații cum că bagajele sunt pierdute, în cazul în care avem probleme”.

Venim obosiți de pe drum, și stăm în aeroport. Cei care răspund de bagaje nu le aduc, spune o femeie.

Reporter: V-a transmis cineva ceva?

Că să așteptăm la bagaje, a mai adăugat aceasta.

Nu are nicio soluție, nu are pe cine să sune, ne recomandă să facem cât mai multe plângeri, poate se întâmplă ceva. I-am spus că nu e posibil un asemenea răspuns. Lumea se enervează, sunt oameni în vârstă, sunt copii, nu e ok, mai spune o altă femeie care a fost nevoită să aștepte în aeroport.

Reporter: De câte ore așteptați?

O oră, o oră jumate. Nu știu ce se întâmplă. Au zis să nu uităm bagajele. Care bagaje?, a mai relatat un bărbat.

Este aproape ora 2 dimineața. Mi se pare inacceptabil acest management. Să ne trezim în fiecare an cu această situație în care oamenii, dupa ce asteaptă după drumuri lungi, să mai strea 2 ore în aeroport. E inacceptabil, acest managemet este dezastruos, a mai spus și Eugen Tomac.

