Horațiu Potra, șeful mercenarilor și un apropiat al lui Călin Georgescu, a ieșit de la audieri, unde a stat mai bine de opt ore în fața polițiștilor, după ce a fost săltat din mijlocul protestatarilor AUR. Printre cei ridicați de forțele de ordine s-a numărat și fiul lui, care a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a fost găsit un baston telescopic asupra lui. La ieșirea de la audieri, Potra a făcut o serie de declarații delirante.

După ce a ieșit de la audieri, unde a fost dus după ce a fost săltat de la protestul AUR din Capitală, Horațiu Potra a declarat că „jandarmii au fost trimiși expres, țintit, să vină să ne oprească.”

El a mai spus: „Păcat că generalii și cei care îi conduc fac treaba asta si nu au curajul să meargă să îi aresteze pe ăia care au dat lovitura de stat si pe complicii lor”.

Declarațiile lui Horațiu Potra au continuat în același registru, acesta spunând că „atâta timp cât România e condusă de slugile globaliștilor, nu o să rezolvăm nimic. Copiii noștri o să meargă la război în Ucraina și degeaba facem manifestații și ce vrem noi, pentru că nu o să îi bage nimeni în seamă”.

Și-a „certat” băiatul că a mers cu arme albe la protest

În legătură cu bastonul telescopic găsit de autorități asupra fiului său, Horațiu Potra a precizat că „l-a certat” pe băiat și că „nu știa” că îl are asupra lui.

„L-am certat și i-am spus că data viitoare nu ieşi cu bastoane, trebuie să mergi ca tot omul cinstit, cu drapel, cumperi un drapel, drapelul de obicei se vinde fără coadă, da? I-am spus cumperi un drapel şi nu poţi să îi pui o coadă de mătură, pentru că e ruşine. Iei un par de cioban sau iei o coadă de lopată, o coadă de furcă, pui drapelul şi ca ţăranul român ieşi şi faci manifestaţie”.

Fiul lui Potra, sub control judiciar

Fiul lui Horaţiu Potra, în vârstă de 18 ani, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cât timp se află sub acesta, băiatul are interdicție de a participa la manifestații publice și de a deține, folosi, ori purta arme, precizează Poliția Capitalei.

„În urma probatoriului administrat, faţă de tânărul în vârstă de 18 ani, a fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 'port fără drept de obiecte periculoase', faptă prev. de art 372 alin 1, lit. a Cod Penal. De asemenea, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

„Totodată, obiectul contondent a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor”, a mai transmis sursa citată.

Horaţiu Potra şi fiul rău au fost ridicaţi de jandarmi de la mitingul organizat duminică de AUR, la Bucureşti, după ce tânărul a fost depistat având asupra sa un baston telescopic.

