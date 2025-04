Când a aflat Nicuşor Dan de decizia liderilor USR de a-l susține pe el în locul Elenei Lasconi. „Am fost informat într-un telefon”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a declarat că vicepreşedintele USR, Dominic Fritz, l-a informat marţi seară în legătură cu faptul că urma să fie convocat în cursul zilei de miercuri un Birou Naţional al partidului, în care să se discute susţinerea sa la alegeri. El a mai spus că nu îşi doreşte, dar nici nu exclude nominalizarea unui premier PSD, în cazul în care va ajunge la Cotroceni.

„Nu a fost vreo negociere între mine şi USR pe ce s-a întâmplat azi (miercuri - n.r.z) în USR. Am un parteneriat cu USR, lucrăm foarte bine la primărie, dar nu am vrut să interferez în discuţiile lor interne. (...) Cunosc oameni. Oamenii vorbesc, inclusiv cu mine, ştiam că există discuţiile astea de mult. Dar de Biroul Naţional de azi am fost informat de Dominic Fritz aseară (marți - n.r.), într-un telefon. (...) M-a sunat marţi seară ca să îmi spună că există un Birou Naţional azi, la ora 10:00, şi că, în opinia lui, rezultatul acestui Birou Naţional va fi schimbarea sprijinului de la Elena Lasconi către mine. Şi atunci, el fiind primul dintre vicepreşedinţii USR, fiind vorba de mine, i s-a părut logic să mă anunţe”, a declarat Nicuşor Dan miercuri seară, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

Biroul Naţional al USR a decis miercuri să convoace o şedinţă de Comitet Politic pentru a vota susţinerea lui Nicușor Dan la alegerile prezidenţiale din luna mai.

Câți bani a strâns în campanie

În ceea ce priveşte donaţiile de care a beneficiat în campanie, Nicuşor Dan a declarat că a reuşit să strângă 3 milioane de lei, de la 10.000 de persoane.

„Precampania a costat 6 milioane de lei, asta înseamnă 1,2 milioane euro. Nu ştiu cât au cheltuit în precampanie contracandidaţii de acum, din 2025, dar cât au cheltuit candidaţii din noiembrie 2024 e de cel puţin 4-5 ori mai mult. Au fost sume de milioane de euro. (...) Veniturile din campania asta au fost trei milioane de lei, care au venit de la aproximativ 10.000 de oameni, şi vedeţi pe site-ul nicusordan.ro - donaţiile în timp real. În afara de asta, au mai fost doi oameni de afaceri care au donat 810.000 de lei, care este suma maximă care se poate dona. Au mai fost doi oameni de afaceri care au donat 500.000 de lei şi a mai fost un om de afaceri care a donat 250.000 de lei”, a precizat edilul general.

„Nu exclud nominalizarea unui premier PSD”

Nicuşor Dan a mai declarat că nu îşi doreşte, dar nici nu exclude nominalizarea unui premier PSD în cazul în care va ajunge la Cotroceni.

„Sunt multe ipoteze pe masă şi e o discuţie care trebuie să fie foarte serioasă, care o să aibă componente tehnice importante. De exemplu, bugetul, reducerea deficitului financiar. (...) Nu-mi doresc, dar nu exclud (nominalizarea unui premier PSD - n.r.)”, a spus Nicuşor Dan la Antena 3 CNN.

Pe de altă parte, el şi-a exprimat convingerea că Executivul nu poate să guverneze mai departe în felul în care a făcut-o până acum. El a menţionat că, după alegerile de la finalul anului 2024, reprezentanţii mai multor partide parlamentare au spus că au înţeles „lecţia” dată de români, dar că acest lucru nu s-ar fi întâmplat în realitate.

„Modul în care au guvernat de la 1 decembrie până azi nu s-a deosebit cu nimic de modul în care au guvernat înainte de 1 decembrie. Am spus asta şi nu o să retractez: Am spus că România are nevoie de un Guvern stabil, adică de un Guvern cu o majoritate parlamentară în spate. Ca să ai un Guvern cu o majoritate parlamentară în spate, aritmetic, PSD-ul nu poate să lipsească. Întrebarea este cum va acţiona Guvernul acesta. Dacă va acţiona ca PSD-ul sau dacă va acţiona cum le vor spune românii la alegerile din 4 mai. Eu cred, uitându-mă la cota de încredere pe care o are Guvernul acesta, că nu poate să guverneze mai departe cum a guvernat până acum. (...) Eu cred că în momentul acesta un Guvern care nu mai are legitimitate populară are o problemă mare de a guverna şi a lua nişte măsuri curajoase care sunt necesare în situaţia foarte gravă în care e România”, a arătat Nicuşor Dan.

„Vor fi schimbări importante”

El consideră că, după alegeri, noul preşedinte şi reprezentanţii majorităţii pro-occidentale parlamentare vor trebui să aibă o discuţie „foarte serioasă” pentru a contura o guvernare viitoare. Această discuţie s-ar putea întinde pe parcursul a una, două, sau chiar trei luni, timp în care actualul Guvern şi-ar continua activitatea.

Potrivit lui Nicuşor Dan, discuţiile vor trebui să ţină cont de opinia românilor faţă de guvernare şi de ce se va întâmpla peste trei ani şi jumătate în cazul în care va fi menţinut acelaşi stil de guvernare.

„Şi vă asigur că din discuţia asta, în echilibrul de putere care există între preşedinte şi Parlamentul care sprijină Executivul, vor fi schimbări importante în modul în care funcţionează Guvernul”, a apreciat Nicuşor Dan.

Cu ce e diferit față de Crin Antonescu

El a mai spus că se diferenţiază „radical” de contracandidatul său Crin Antonescu prin faptul că acesta ar vrea să continue „guvernarea bună pe care a făcut-o PSD” în ultimii ani.

„Eu sunt un om de dreapta. A fi de dreapta înseamnă a-ţi face munca şi a prioritiza munca (...). A fi de dreapta înseamnă a milita pentru libertăţi şi economice, şi individuale. A fi de dreapta înseamnă a milita pentru respectarea legii, pentru dreptate. Din păcate, pe atributele astea, ne diferenţiem de PSD. Din păcate, ultimii ani în politica din România au fost dominaţi de PSD, cu toate tarele şi toate problemele pe care asta ni le-a produs, şi în continuare cred că diferenţa fundamentală între mine şi domnul Antonescu este dorinţa de a schimba modul în care s-a făcut politică în România, pentru că domnia sa a declarat că ceea ce domnia sa vrea să facă este să continue guvernarea bună pe care a făcut-o PSD în ultimii ani. Aici ne despărţim radical”, a transmis Nicuşor Dan.

Editor : B.P.