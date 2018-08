Informație importantă pentru românii din Marea Britanie. Ce s-ar putea întâmpla dacă nu se va ajunge la un acord asupra Brexitului

Imigranţii din Uniunea Europeană (UE) care locuiesc în Marea Britanie vor primi dreptul de a rămâne în această ţară în cazul în care nu se va ajunge la un acord asupra Brexitului. Potrivit unor informaţii scurse din cadrul guvernului britanic, miniştrii intenţionează să îşi „asume autoritatea morală" de a le acorda în mod unilateral celor 3,8 milioane de cetăţeni din ţări ale UE care locuiesc în Marea Britanie dreptul de a rămâne aici, informează luni The Daily Telegraph, transmite Agerpres.

Foto: Shutterstock

Decizia ar reflecta îngrijorările privind potenţiala reducere a forţei de muncă în sectoare-cheie ale economiei britanice după ce Marea Britanie va ieşi din UE.



Potrivit The Telegraph, detaliile vor fi stabilite în circa 80 de note tehnice ce ar urma să fie date publicităţii de guvernul britanic începând de joi, note ce stabilesc pregătirile, în cazul absenţei unui acord, într-o serie largă de sectoare.



Aceasta va însemna că cetăţenii din ţări ale UE vor putea să aibă acces la Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) şi la beneficiile sistemului, indiferent dacă cetăţenilor britanici din UE li se vor acorda asemenea drepturi.



Documentele scurse din cadrul guvernului, care ar fi fost trimise miniştrilor luna trecută, descriu soluţia drept „unul dintre cele mai importante aspecte" ale planului guvernului de la Londra în lipsa unui acord asupra Brexitului.



Această intenţie a fost salutată de Jacob Rees-Mogg, liderul influentului grup parlamentar conservator pro-Brexit. „Imigranţii din UE au venit aici în mod legal şi Marea Britanie nu este genul de ţară care să aplice legislaţia în mod retrospectiv. În general, ei ar trebui să aibă aceleaşi drepturi ca cetăţenii britanici, nici mai mult, nici mai puţin", a declarat el pentru The Telegraph.



La rândul său, fostul ministru pentru Brexit al Marii Britanii David Jones a declarat pentru aceeaşi publicaţie: „Trebuie să fie o măsură reciprocă. Avem un mare număr de britanici în ţări ale UE şi interesele lor trebuie să fie reflectate. Trebuie să avem grijă de poporul nostru", a spus el.



Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că „nu comentează asupra unor scurgeri de informaţii".



Această dezvăluire are loc în condiţiile în care secretarul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, se pregăteşte să întreprindă marţi o vizită oficială la Bruxelles, pentru o nouă rundă de discuţii cu negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier. Potrivit lui Dominic Raab, chiar dacă în opinia sa un acord asupra Brexitului ar fi în continuare „de departe cel mai fericit rezultat" al negocierilor, un guvern responsabil trebuie să stabilească măsurile pe care să le ia pentru a atenua riscurile în eventualitatea lipsei unui acord.

Numărul cetăţenilor români şi bulgari care muncesc în Marea Britanie a ajuns la un nivel record. Datele oficiale arată că în perioada aprilie-iunie aproape 400.000 de români şi de bulgari au ales să plece în Marea Britanie la muncă în speranţa unui trai mai bun, potrivit publicaţiei Press Association.

Etichete:

,

,

,