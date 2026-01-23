Live TV

Intervenție de urgență la Agigea. Căutări după ce o fată ar fi căzut în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Salvatorii i-au găsit rucsacul

Data publicării:
photo-collage.png (50)
Căutări după ce o fată ar fi căzut în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Foto via News.ro.

Pompierii din Constanța au intervenit, vineri, pentru căutarea unei persoane care ar fi căzut în Canalul Dunăre–Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, este vorba despre o adolescentă de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la școală, iar lucrurile sale au fost găsite pe pod, potrivit News.ro.

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că pompierii au fost sesizați vineri cu privire la faptul că o persoană ar fi căzut de pe podul rutier de la Agigea în Canalul Dunăre–Marea Neagră. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv autospeciale de descarcerare, autospeciale cu apă și spumă, un echipaj SMURD, precum și scafandri.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că, pe pod, o persoană a găsit un rucsac care conținea manuale școlare și un telefon mobil și a alertat Poliția. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bunurile aparțin unei adolescente de 15 ani din localitatea Movilița.

Fata ar fi fost dusă de mama ei, vineri dimineață, la stația de microbuz, pentru a merge la unitatea de învățământ din municipiul Constanța unde este elevă. Ulterior, polițiștii au făcut verificări la școală, unde profesorii au confirmat că adolescenta nu a ajuns la cursuri, dar și la prieteni și rude. În aceste condiții, fata a fost dată dispărută.

Operațiunile de căutare au fost extinse inclusiv cu scafandri, însă, potrivit ISU Dobrogea, acestea s-au încheiat fără rezultat. Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Constanța continuă cercetările pentru găsirea adolescentei.

Persoanele care pot oferi orice informații care să ajute la identificarea sau localizarea fetei sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau dispeceratul IPJ Constanța, la 0241.611.364.

Editor : Ș.A.

