Învestirea lui Donald Trump. Cele 11 măsuri pe care a promis să le ia din prima zi ca președinte al SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o serie de promisiuni despre măsurile pe care aplica, încă din prima zi a noului său mandat. Planurile lui Trump sunt extinse și vizează mai multe domenii. Printre ordinele executive menționate se află: deportarea în masă a imigranților fără documente, tarife comerciale drastice și grațierea inculpaților acuzați în atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021, potrivit NBC și Time.

Donald Trump revine la Casa Albă, ca președinte al Statelor Unite, a doua oară, odată cu ceremonia de învestire din data de 20 ianuarie.

Ce măsuri a promis Donald Trump ca va lua încă din prima zi la Casa Albă

1. Lansarea celui mai mare program de deportare din istoria Americii

Trump a declarat că va invoca Alien Enemies Act. Această lege din 1798, rar utilizată, permite preşedintelui să deporteze orice persoană care nu este cetăţean american şi provine dintr-o ţară cu care există un „război declarat” o ameninţare sau tentativă de „invazie sau incursiune prădătoare”.

A promis în repetate rânduri să deporteze imigranții fără documente, iar pe 27 octombrie, cu doar câteva zile înainte de alegeri, Trump a reiterat în timpul unui miting din New York City: „În prima zi, voi lansa cel mai mare program de deportare din istoria Americii pentru a-i elimina pe infractori. Voi salva fiecare oraş şi localitate care a fost invadată şi cucerită şi îi vom băga pe aceşti criminali vicioşi şi însetaţi de sânge în închisoare, apoi îi vom da afară din ţara noastră cât mai repede posibil”.

2. Eliminarea dreptului la cetățenie obținut prin naștere

În prezent, este cunoscut faptul că, oricine se naște în SUA primește automat cetățenie, un drept stipulat în cel de-al XIV-lea Amendament. Însă, odată cu revenirea la Casa Albă, Trump dorește să schimbe acest lucru, iar această operațiune ar putea fi complicată, din punct de vedere logistic, și ar putea duce la contestații juridice.

Într-un interviu acordat în luna decembrie la emisiunea „Meet the Press” de pe NBC News, moderatoarea Kristen Welker l-a întrebat pe Trump dacă mai are în plan să elimine cetățenia prin dreptul nașterii în prima zi de mandat, iar răspunsul președintelui a fost: „Absolut.”

3. Eliminarea politicilor de frontieră din timpul administrației Biden

De-a lungul timpului, în discursurile sale, Trump a criticat deseori politicile de imigrație ale președintelui Joe Biden, promițând să folosească prima zi de mandat pentru a: „pune capăt fiecărei decizii privind frontierele deschise a administrației Biden.”

Președintele ales a promis, de asemenea, să închidă granița de sud a SUA, să restituie controversatele interdicții de călătorie, dar și să suspende admiterea refugiaților în țară.

4. Grațierea inculpaților din 6 ianuarie

De mai multe ori, Trump a declarat că va grația (ierta) persoanele condamnate pentru rolul lor în atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021. În luna decembrie, în timpul unui interviu, când moderatoarea NBC News, Kristen Welker, l-a întrebat pe Trump despre calendarul pentru acordarea amnistiilor, acesta a răspuns: „Privesc prima zi.”

De asemenea, într-o conferință de presă din ianuarie 2025, Trump a fost întrebat dacă intenționează să acorde amnistie inculpaților din 6 ianuarie care au fost acuzați de infracțiuni violente, iar răspunsul președintelui ales a fost: „Ne uităm la asta,” adăugând că intenționează să facă „grațieri majore.”

5. Încheierea războiului din Ucraina

O altă promisiune pe care Trump a menționat-o a fost că ar putea pune capăt războiului din Ucraina în termen de 24 de ore de la preluarea noului mandat. „Acesta este un război care așteaptă să fie rezolvat. Îl voi rezolva înainte chiar să devin președinte,” a declarat Trump în timpul unei dezbateri din septembrie 2024 cu vicepreședinta Kamala Harris, la Philadelphia.

În timpul unor declarații pentru presă la Mar-a-Lago, în luna ianuarie, Trump a fost întrebat când intenționează să se întâlnească cu Putin pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, iar președintele ales a răspuns că ar fi nepotrivit să organizeze întâlnirea înainte de inaugurarea sa din 20 ianuarie.

6. Implementarea tarifelor comericale

La câteva săptămâni după alegeri, Trump a promis că va semna un ordin executiv pentru a introduce taxe vamale de 25% pentru produsele importate din Mexic și Canada, doi dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Americii.

„Pe 20 ianuarie, ca parte a numeroaselor mele prime ordine executive, voi semna toate documentele necesare pentru a impune Mexicului și Canadei un tarif de 25% pe TOATE produsele care intră în Statele Unite, și granițele lor deschise ridicole,” a declarat Trump într-o postare pe Truth Social în luna noiembrie 2024.

Anterior, Trump propusese tarife de 10% aplicate pe scară largă, însă comentariile sale din noiembrie despre cei doi aliați ai SUA au mers și mai departe. În timpul campaniei sale, Trump a descris tarifele comerciale ("tariffs", în engleză) drept „cel mai frumos cuvânt din întregul dicționar de cuvinte.”

7. Anularea „mandatului” privind vehiculele electrice

În 2021, Biden a semnat un ordin care stabilea un obiectiv național ca 50% dintre mașinile și camioanele noi vândute până în 2030 să fie cu emisii zero. (California are, de asemenea, o lege care prevede că toate vânzările de mașini noi din stat trebuie să fie cu emisii zero până în 2035).

În luna martie 2024, Agenția pentru Protecția Mediului a finalizat limitele emisiilor de gaze de eșapament, iar vehiculele electrice erau așteptate să contribuie la atingerea acestor obiective.

Trump a descris toate acestea cu o expresie generală, referindu-se la ele drept „mandate pentru vehicule electrice,” deși nimeni nu este obligat să cumpere un anumit tip de mașină. În noiembrie 2024, la un eveniment de campanie din Houston, Trump și-a reiterat promisiunea, spunând: „În ziua în care voi prelua funcția, voi anula mandatul lui Joe cel Corupt privind vehiculele electrice.”

8. Creșterea activităților de foraj: “Forare, forare, forare”

Una dintre cele mai frecvente promisiuni ale lui Trump, repetată în aproape fiecare discurs de campanie, este angajamentul de a crește forajul petrolier în Statele Unite.

Într-un interviu, la o dezbatere publică cu Sean Hannity, gazda Fox News, în luna decembrie 2024, Trump a spus că nu ar fi dictator „decât pentru prima zi,” explicând că intenționează să folosească această autoritate pentru a „închide granița” și pentru a „fora, fora, fora” încă din prima zi de mandat.

Trump a susținut, în mod constant, că o creștere a producției de petrol în SUA ar reduce drastic costurile energiei.

9. Industria auto „Made in America”

În timpul unui miting din luna septembrie 2024, Trump a declarat: „Un vot pentru președintele Trump înseamnă că viitorul industriei auto va fi fabricat în America”. El a prezis că industria auto va fi „alimentată de energie americană”, „aprovizionată de furnizori americani” și construită de muncitori americani. Trump a mai adăugat: „Se va întâmpla, și o vom face. Din prima zi în funcție.”

10. Drepturile persoanelor transgender - limitarea participării în sporturile pentru femei

Trump s-a referit, în mod repetat, la femeile transgender ca fiind bărbați, promițând susținătorilor săi că va asigura excluderea femeilor transgender din competițiile sportive pentru femei.

Într-un discurs din octombrie 2024, susținut la West Palm Beach, el a spus: „Voi exclude bărbații din sporturile pentru femei, 100%, imediat, din prima zi.”

În cadrul aceluiași discurs, Trump a promis să semneze un ordin executiv, chiar în prima zi de mandat, pentru a reduce finanțarea federală a școlilor care promovează „teoria critică rasială, nebunia transsexuală și alte conținuturi rasiale, sexuale ori politice nepotrivite pentru copiii noștri frumoși.”

11. Eliminarea practicilor de îngrijire care afirmă identitatea de gen

Trump a criticat frecvent îngrijirea care afirmă identitatea de gen, care poate include terapia hormonală. În timpul administrației Biden, Casa Albă a oferit resurse și îndrumări pentru a asigura accesibilitatea și informarea despre opțiunile de îngrijire.

Într-un videoclip publicat pe site-ul său de campanie, pe 1 februarie 2023, Trump a declarat: „Din prima zi, voi revoca politicile crude ale lui Joe Biden privind așa-numita ‘îngrijire care afirmă genul.’”

Editor : C.S.