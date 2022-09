Iohannis: România și-a depus candidatura pentru un loc în Consiliul Drepturilor Omului

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, în timpul discursului de la Adunarea Generală a ONU, care are loc la New York, că România și-a depus candidatura pentru un loc în Consiliul Drepturilor Omului, pentru mandatul 2023-2025. „Contribuția solidă a României la diverse operațiuni în jurul globului constituie o dovadă a angajamentului nostru”, a dat asigurări președintele român, care a mulțumit secretarului General al ONU, Antonio Guterres, pentru Inițiativa Grânelor de la Marea Neagră, numită simbolic „o rază de speranță într-o lume care chiar are nevoie de ea”.

Discursul președintelui Klaus Iohannis la ONU:

„Utilizarea accesului la alimente ca armă și restricționarea accesului la hrană pe plan global sunt inacceptabile. Pentru a sprijini economia Ucrainei și a ajuta la gestionarea crizei alimentare globale, România a acționat de o manieră responsabilă prin facilitarea exportului a peste 4 milioane de tone de cereale ucrainene, ceea ce reprezintă 60% din cantitatea de cereale exportate de Ucraina, prin porturile noastre de la Dunăre și Marea Neagră, de la începutul crizei.

De asemenea, apreciem rolul Secretarului General al ONU în crearea Inițiativei Grânelor la Marea Neagră, care constituie, așa cum acesta a definit-o simbolic, o rază de speranță într-o lume care chiar are nevoie de ea.

Distinsă audiență,

România a promovat constant de-a lungul timpului menținerea așa-numitelor conflicte înghețate sau prelungite printre prioritățile de pe agenda noastră și concentrarea eforturilor pentru rezolvarea acestora.

Războiul împotriva Ucrainei ne-a arătat că, în asemenea condiții, absența războiului nu înseamnă pace. Conflictele prelungite, precum cele din regiunea Mării Negre, trebuie gestionate fără întârziere.

Distinși delegați,

Misiunile ONU de menținere a păcii au fost întotdeauna un instrument de importanță primordială pentru protejarea păcii și a securității.

Contribuția solidă a României la diverse operațiuni în jurul globului constituie o dovadă a angajamentului nostru. Trebuie să ne asigurăm că, în conformitate cu agenda Acțiunii pentru Menținerea Păcii, misiunile ONU de menținere a păcii devin mai eficiente și contribuie la soluții politice pentru rezolvarea conflictelor, plasând drepturile omului în centrul acțiunilor.

De asemenea, avem nevoie de acțiuni ferme ale comunității internaționale pentru a proteja și a promova drepturile omului. Trebuie să consolidăm sistemul ONU pentru Drepturile Omului și să asigurăm finanțarea sustenabilă și adecvată pentru toate activitățile acestuia.

Recunoaștem rolul esențial jucat de actorii din societatea civilă și de apărătorii drepturilor omului în promovarea și protejarea drepturilor omului. Asigurarea funcționării adecvate a instituțiilor democratice, susținerea respectării statului de drept și garantarea drepturilor și a libertăților fundamentale rămân esențiale .

În baza acestor convingeri ferme, România și-a depus candidatura pentru un loc în Consiliul Drepturilor Omului, pentru mandatul 2023-2025.

Distinsă audiență,

Doresc să închei prin a sublinia că trebuie să restabilim încrederea publicului în eficiența multilateralismului. Doar împreună vom reuși să identificăm și să implementăm soluții sustenabile pentru a asigura pacea globală, prosperitatea, respectarea drepturilor omului și realizarea unui mediu înconjurător sănătos pentru generațiile următoare!”.

Editor : I.C