Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, vineri seara, în emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre apartamentul de lux, de 800 de metri pătrați, în care locuia președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu. Potrivit liberalului, Dumitrescu a închiriat acel apartament de la fotbalistul Cristian Chivu.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, anchetat de DNA pentru luare de mită și fals în declarații, locuia într-un apartament de lux de 800 de metri patrați, din cartierul Stejarii, pe care îl închiriase de la fotbalistul Cristian Chivu.

Rareș Bogdan spune că nu crede că acea locuință era chiar atât de mare, pentru că a stat și el în complex în urmă cu câțiva ani și „nu există apartamente de 800 mp, cu excepția celui al domnului Ion Țiriac”.

Rareș Bogdan: Personal, nu cred că în acel complex, cu excepția apartamentului domnului Ion Țiriac, există apartamente de 800 mp, nici cel al domnului Chivu. Nu cred că au 800 mp, dar puteți întreba.

Fotbalistul Chivu, celebrul fotbalist al naționalei României, a fost unul dintre cei opt achizitori ai unui apartament din complexul construit de omul de afaceri Ion Țiriac, din cele 240 de apartamente. Restul apartamentelor nu s-au mai vândut niciodată, domnia sa a ales să le închirieze.

Am înțeles că Iulian Dumitrescu, colegul meu de partid, a închiriat apartamentul de la domnul Cristian Chivu, câți metri pătrați are nu știu, nu am fost să văd. Dar nu cred că există apartamente de 800 mp în acel complex, cu excepția celui al domnului Țiriac.

Eu am locuit acolo până acum 5 ani. Apartamentele pe care le-am ocupat nu erau mici: primul era de 80 mp, al doilea de 112 mp și al treilea, ultimul, de 154 mp. În ultimul am stat când au venit copiii mei de la Cluj și soția. Nu știu de astfel de apartamente în acel complex, dar este simplu de aflat de pe site, pentru că ele se închiriază, nu se cumpără.

