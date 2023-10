Joe Biden, către israelieni: „Nu vă lăsați copleșiți de ură. Așa am fost noi după 11 septembrie și am făcut greșeli”

Președintele american Joe Biden a declarat miercuri că Israelul se află într-o situație similară în care s-au aflat Statele Unite după atentatele de la 11 septembrie 2001 și a cerut israelienilor să nu fie „copleșiți de ură” deoarece dorința de „a face dreptate cu orice preț” a dus la comiterea de „greșeli” din partea SUA, informează CNN.

„Fiți foarte atenți în privința asta. Dacă simțiți ură, nu vă lăsați copleșiți de ea. După 9/11, am fost cu toții plini de furie în Statele Unite. Am căutat să facem dreptate, am făcut dreptate, dar am comis și greșeli”, a spus Biden, într-o confeință de presă ținută la Tel Aviv, cu ocazia unei vizite oficiale făcute în Israel.

Joe Biden a amintit că, la fel ca SUA, după atentatele din 11 septembrie 2001, Israelul resimte în prezent „șoc, durere și furie - o furie care consumă tot” - și a cerut guvernului israeliean să protejeze viețile civililor în acest conflict, să permită trimiterea de ajutoare în Gaza și să împiedice ca aceste ajutoare să ajungă în mâinile Hamas.

„Deciziile luate pe timp de război nu sunt niciodată clare și ușoare”, a adăugat președintele SUA.

Președintele SUA, Joe Biden, a mai adăugat că palestinienii „suferă la fel de mult” ca israelienii și s-a declarat „furios și întristat” în urma atacului de marți seara asupra spitalului din Gaza, în urma căruia au murit aproape 500 de civili.

Biden a spus că SUA cooperează, în acest moment, cu „partenerii săi” din regiune, precum Egiptul, pentru a asigura fluxul de ajutoare umanitare spre Fâșia Gaza.

„Ziua de 7 octombrie este cea mai sângeroasă zi de la Holocaust încoace pentru comunitatea evreiască”, a declarat Biden într-o conferință de presă la Tel Aviv. Astfel, conform președintelui american, dacă în timpul Holocaustului, „lumea a privit, a știut, dar nu a făcut nimic”, în prezent „nu vom sta fără să facem nimic, nici azi, nici mâine, niciodată”.

