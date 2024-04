400 de tone de alimente sunt în drum spre Gaza. O navă cu ajutor umanitar a plecat din Cipru

Un transport cu ajutoare alimentare destinat să ajungă în Fâșia Gaza a plecat sâmbătă din Cipru, la câteva săptămâni după ce eforturile umanitare din enclava asediată au fost grav perturbate în urma unui atac aerian mortal israelian care a ucis șapte lucrători ai ONG-ului World Central Kitchen (WCK).

Moartea lucrătorilor umanitari, șase dintre ei străini, a provocat un scandal internațional împotriva Israelului, care și-a asumat responsabilitatea pentru decese. Incidentul a determinat, de asemenea, ca cel puțin trei furnizori de asistență să-și întrerupă operațiunile în Gaza, printre care WCK, care a fost esențial pentru noul coridor maritim din Cipru, conform CNN.

Emiratele Arabe Unite au încheiat acum un parteneriat cu o agenție de ajutor pentru a trimite asistență crucială în Gaza prin portul israelian Ashdod. Un oficial din Emiratele Arabe Unite a declarat sâmbătă pentru CNN că nava încărcată cu ajutor alimentar critic a plecat sâmbătă printr-o relație cu American Near East Refugee Aid (ANERA).

Nava, numită „Jennifer”, a părăsit portul Larnaca din Cipru la ora 9 a.m. locală (2 a.m. ET) și va dura aproximativ 25 până la 30 de ore pentru a ajunge în portul israelian Ashdod, potrivit șefului echipei de intervenție de urgență a ANERA din Cisiordania Mohenad Itayam.

Itayam a declarat pentru CNN că 400 de tone de ajutor vor fi supuse autorizației de securitate israeliene la sosire. De acolo, ajutoarele vor fi încărcate în camioane care vor merge apoi spre sud, până la punctul de trecere a frontierei Kerem Shalom, înainte de a intra în Gaza.

Oficialul Emiratelor Arabe Unite a spus că, în parteneriat cu ANERA, „țintește să ofere ajutor care salvează vieți oamenilor din Gaza” și că prima fereastră de oportunitate pentru ca apoi camioanele să plece din Kerem Shalom va fi probabil miercuri dimineață.

ANERA preferă să folosească trecerea Erez în Gaza, dar nu este pregătită să primească camioane pentru ajutor, a declarat Itayam pentru CNN, adăugând că agenția de ajutor speră că se va deschide într-o săptămână până la 10 zile.

Odată ce ajutorul intră în Gaza, Itayam a spus că echipele sale de pe teren, care sunt „susținute de membrii comunității și verificate de ANERA”, vor distribui ajutorul, adăugând că organizația se coordonează cu Coordonarea activităților guvernamentale israeliene în Teritorii (COGAT).

Planul este ca majoritatea ajutorului alimentar să fie livrat în nordul Gazei, dar Itayam a spus că, în funcție de situația de securitate, ANERA ar putea lua în considerare trimiterea unui transport și în sud.

„În prezent, Emiratele Arabe Unite au livrat peste 31.000 de tone de provizii urgente, inclusiv produse alimentare, de asistență și articole medicale, expediate prin 249 de zboruri, 38 de lansări aeriene, 1.160 de camioane și trei nave”, a declarat oficialul EAU pentru CNN, adăugând că se continuă explorarea pe „toate căile” pentru a maximiza livrarea de ajutor către enclavă.

Vestea despre plecarea navei a venit la câteva ore după ce Marina Regală a Marii Britanii a anunțat că nava sa de sprijin „RFA Cardigan Bay” a plecat din Cipru pentru a sprijini eforturile internaționale de a construi un dig temporar în largul coastei Gaza.

Statele Unite au început deja construcția debarcaderului, menit să ajute la furnizarea de ajutor umanitar în Gaza, a declarat joi Pentagonul.

Nava din Marea Britanie va oferi „cazare pentru sute de marinari și soldați americani care lucrează la construirea debarcaderului”, potrivit unui comunicat al Marinei Regale.

„Este esențial să stabilim mai multe rute pentru ca ajutorul umanitar vital să ajungă la populația din Gaza”, a spus secretarul britanic al Apărării, Grant Shapps, adăugând că echipajul navei britanice este „esențial pentru contribuția Marii Britanii la planul multinațional de extindere considerabil a fluxului de ajutor în Gaza”.

Acesta a mai spus că forțele britanice au lucrat cu echipe americane din SUA, precum și cu Cipru pentru a „dezvolta în comun cea mai sigură și mai eficientă rută maritimă”.

Un înalt oficial militar american a confirmat joi că este pe cale să fie începută „livrarea de asistență umanitară către Gaza de la mare la începutul lunii mai”.

În Gaza, ajutorul a intrat într-un ritm lent, iar agențiile de ajutor și ONU spun că nu este suficient pentru a oferi ajutor adecvat palestinienilor.

„Oamenii au nevoie de asistență alimentară în fiecare zi și suntem capabili să luăm camioane în fiecare zi, dar nu suficient”, a spus anterior Matthew Hollingworth de la Programul Alimentar Mondial.

Toți cei 2,2 milioane de oameni din Gaza nu au suficientă hrană pentru a mânca, jumătate din populație fiind în pragul foametei, care va cuprinde enclava în nord „oricand între mijlocul lunii martie și mai”, conform IPC.

