Adina Florea a criticat activitatea Laurei Coduța Kovesi, în timpul audierii pentru șefia DNA. Reacția vicepreședintelui CSM

Procurorul Adina Florea, propusă de ministrul Justiţiei la şefia DNA, a criticat activitatea Direcţiei în timpul audierii sale în şedinţa Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), vorbind despre numărul mare de dosare nesoluţionate şi despre faptul că DNA s-a axat mai mult pe soluţionarea celor care au ca obiect abuzul în serviciu, în loc să se ocupe de cele deschise pe infracţiuni de corupţie la nivel înalt, scrie news.ro.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Vicepreşedintele CSM, Codruţ Olaru, i-a atras atenţia Adinei Florea că a încercat, prin proiectul său de management, mai mult să contraargumenteze măsurile luate de Laura Codruţa Kovesi atunci când era procuror-şef al DNA şi că i se pare nedrept că nu a prezentat nimic pozitiv despre Direcţie.

„Percepţia mea a fost aceea că DNA şi-a desfăşurat activitatea într-un mod ermetic, fără colaborare cu celelalte instituţii de Parchet. (...) O altă vulnerabilitate pe care am descoperit-o se referă la pasivitatea la semnalele publice legate de încălcarea legii de către procurori. Nu a fost o intenţie de verificare profesională a lor. Consider că activitatea profesională a procurorilor trebuie să fie o activitate discretă, caracterizată prin confidenţialitatea actelor de urmărire penală, legalitatea acestora, nu prin transformarea anumitor persoane în vedete în spaţiul public”, a declarat Adina Florea în faţa membrilor CSM.

Ea a criticat şi lipsa de asumare a responsabilităţii de către procurorul-şef în situaţii în care se impunea acest lucru, precum şi modul deficitar de soluţionare a situaţiilor de criză, prioritizarea dosarelor şi comunicarea deficitară.

„Am avut această experienţă a comunicării deficitare. De fapt, pot spune că nu a existat această comunicare”, a spus Florea.

Procurorul a propus o evaluare amănunţită a DNA, pe toate palierele, vorbind despre numărul mare de dosare înregistrate la Direcţie, dar nesoluţionate încă, precum şi despre competenţa DNA şi despre faptul că procurorii Direcţiei se ocupă mai mult de dosare care au ca obiect abuzul în serviciu, deşi ar trebui să se ocupe de corupţia la nivel înalt.

„Din datele statistice pe care le-am analizat, activitatea DNA s-a axat mai mult pe soluţionarea dosarelor cu abuz în serviciu. Nu cred că acesta este obiectul DNA, ci acela de a cerceta şi a pune pe masa judecătorilor infracţiunile de corupţie la nivel înalt. Am auzit în spaţiul public ideea că atâta timp cât nu am putut dovedi infracţiunile de corupţie, am recurs la soluţionarea celor de abuz în serviciu. Nu cred că acesta e rolul DNA, de a cerceta infracţiuni facile. Rolul DNA este acela de a cerceta, de a analiza, de a găsi acele infracţiuni de corupţie săvârşite prin cele mai complicate metode infracţionale. Infracţiunile facile intră în competenţa parchetelor de pe lângă tribunale şi judectătorii”, a explicat Adina Florea.

Vicepreşedintele CSM, Codruţ Olaru, i-a atras atenţia că a încercat mai mult să contraargumenteze măsurile luate de Laura Codruţa Kovesi atunci când aceata s-a aflat la conducerea DNA şi i se pare nedrept că nu a avut de spus nimic pozitiv despre activitatea Direcţiei.

„Proiectul dumneavoastră a fost mai mult negativ, aţi încercat să contraargumentaţi măsurile luate de Laura Codruţa Kovesi. Mi se pare nedrept că nu aveţi niciun lucru pozitiv”, a spus Olaru.

Adina Florea l-a contrazis, spunând că au fost şi aspecte pozitive.

„Eu v-aş contrazice, cred că au fost aspecte pozitve, mă refer la colectivul de procurori care îşi cunosc atribuţiile şi au o activitate riguroasă, legală. Aceasta este baza de la care trebuie să pornim”, a spus Florea.

Procurorul Adina Florea de la Parchetul Tribunalului Constanţa, propusă de ministrul Justiţiei pentru conducerea DNA, a fost audiată luni în Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care trebuie să emită un aviz consultativ. Secţia pentru procurori urma să o audieze pe Adina Florea în 27 septembrie, însă atunci şedinţa a fost amânată, până la lămurirea situaţiei privind sesizarea Inspecţiei Judiciare cu privire la dosarul legat de provenienţa potocolului secret SRI-Parchetul General publicat de Darius Vâlcov.

