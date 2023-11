Alina Gorghiu spune că va cere ajutorul Coaliției și al Guvernului pentru mutarea penitenciarelor din centrele orașelor

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Târgu Mureş, că va discuta cu autorităţile locale, judeţene şi cu autorităţile centrale, pentru ca penitenciarele aflate în zona critică a oraşelor, în special cele situate în zonele centrale, să fie mutate în afara acestor localităţi.

„Penitenciarul din Târgu Mureş a fost construit în 1884 şi este unul din acele şase penitenciare care se află în zona critică a oraşului, zona zero, centrul zero al oraşului. Mai avem la fel în Oradea, în Ploieşti, Satu Mare, Iaşi, Gherla. Sigur, mai avem încă şase-şapte penitenciare tot în zona centrală, dar nu în zona zero, motiv pentru care am luat foarte în serios discuţia la nivel de Executiv şi la nivel de Minister al Justiţiei, astfel încât în perspectivă să putem deschide un dialog clar cu autorităţile locale, cu autorităţile judeţene şi autorităţile centrale astfel încât să mutăm aceste penitenciare din zona critică în afara oraşului”, a declarat Alina Gorghiu, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL Mureş, potrivit Agerpres.

Ministrul consideră că situaţia actuală ridică foarte multe probleme pentru dezvoltarea şi modernizarea oraşelor respective, cu privire la siguranţa cetăţenilor, dar şi pentru extinderea penitenciarelor conform normelor actuale în domeniu.

„Suprafaţa unităţii cu amprentă la sol a Penitenciarului Târgu Mureş depăşeşte 50%, asta înseamnă că în interiorul penitenciarului nu mai poate fi construi absolut nimic, ceea ce nu e în regulă. Deci suntem într-un punct critic şi vă asigur că eu, în calitate de ministru al Justiţiei, voi depune toate diligenţele. Nu ţine doar de Ministerul Justiţiei, voi dialoga cu coaliţia, premierul României, cu colegii mei din Guvern şi o să le cer sprijinul pentru a putea să găsim soluţii în vederea mutării penitenciarelor din oraş. E bine şi pentru cetăţeni, şi pentru oraş, chiar şi pentru deţinuţi. Vreau să ştiţi că această problemă a penitenciarelor e tratată foarte serios şi că anul acesta am reuşit să avem deja terminate 737 de locuri noi, din care deja 550 sunt populate de deţinuţi, target-ul nostru pentru sfârşitul anului fiind de 1.275 de locuri noi pentru deţinuţi”, a precizat Gorghiu.

Ministrul a arătat că îşi doreşte ca sistemul penitenciar să nu mai fie subiect de condamnări la CEDO, în urma sesizărilor făcute de persoanele custodiate şi că există două proiecte de construire a unor penitenciare noi, la Unguriu (Buzău), de 900 de locuri în regim deschis şi semi-deschis, şi celălalt lângă Ploieşti, la Berceni, cu 1.000 de locuri, în regim închis şi maximă siguranţă.

„Sper că până la sfârşitul lunii decembrie vom avea câştigător pentru ambele, motiv pentru care trag nădejde că începutul anului 2024 va însemna demararea acestui proiect mare, cel mai mare proiect de investiţii pentru Ministerul Justiţiei prevăzut pentru anul 2024”, a mai spus Gorghiu.

Ministrul Justiţiei a precizat că, împreună cu prefectul Ciprian Dobre, a vizitat Penitenciarul din Târgu Mureş, în care sunt custodiate 348 de persoane, un număr destul de mare pentru spaţiul în care penitenciarul îşi desfăşoară activitatea, şi că se fac demersuri pentru construirea unui nou pavilion în afara oraşului.

„Ne străduim să facem toate demersurile să sprijinim acest efort. Vorbesc de construirea la Gospodăria Agrozootehnică din Sâncraiul de Mureş, adică la 6 kilometri de la sediul de penitenciar actual, un complex corecţional compus dintr-un pavilion de detenţie unde pot fi cazaţi 210 deţinuţi (...) Într-o lună, pe 20 decembrie, este termenul de predare a proiectului tehnic şi eu cred că abia din 20 decembrie încolo vom intra într-o procedură accelerată pentru a vedea acest proiect realitate”, a mai afirmat ministrul Alina Gorghiu.

Editor : C.L.B.