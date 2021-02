Procurorii de la combaterea criminalității organizate continuă audierile în dosarul în care zeci de români, printre care mai multe persoane publice, au fost prădate printr-o metodă nouă de clonare a cardurilor. Luni a venit rândul actorului Adrian Nartea și cântărețului de muzică de petrecere Jean de la Craiova să fie audiați, în calitate de părți vătămate, după ce săptămâna trecută la DIICOT a mers artistul Gabriel Dorobanțu.

Membrii rețelei, arestați la finalul anului trecut, reușeau să cloneze cartelele SIM ale victimelor și de aici intrau în posesia parolelor la conturile de email, rețele sociale și în final în conturile de internet banking. Artiștii au povestit cum au realizat că au căzut în capcana escrocilor.

Actorul Adrian Nartea a venit la DIICOT pentru audieri și le-a spus jurnaliștilor că și-a recuperat prejudiciul, însă recomandă atenție sporită la numele de telefon care apelează.

- Mare atenție la numerele de telefon.

- Cum ați căzut dumneavoastră victimă?

- Au fost persoane targetate de infractori care să facă fraude

- Prejudiciu?

- A fost recuperat, DIICOT și-a facut treaba, în jur de 2.000 euro, am fost norocos.

Și cântărețul Jean de la Craiova, pe numele său din buletin Jean Dumitrache, a ajuns în fața autorităților, după ce a fost pagubit în acest dosar. "Nu a mai funcționat telefonul, nu am mai avut acces la home bank. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Atunci am sesizat autoritățile. Nu știu câți bani, mulți sau puțini, dar au dispărut", a spus acesta.

Săptămâna trecută și artistul Gabriel Dorobanțu a mers la DIICOT. A povestit că a constatat că îi lipseau bani de pe card.

"Am constatat că de pe card lipseau bani, am făcut negație, banca mi-a restituit banii. (...) Mi s-a transmis că am făcut o comandă de telefon foarte scump, am negat, am insistat că nu e comanda mea și m-a mirat lucrul ăsta", a povestit cântărețul.

Zeci de persoane au devenit victimele grupării, care e investigată de procurorii DIICOT încă de anul trecut.

Editor : A.A.