Audieri maraton la DIICOT în cazul cardurilor clonate de o grupare care folosea o metodă nouă și reușea să intre în posesia numerelor de telefon ale victimelor și să le fure identitatea. Printre cei lăsați fără bani în conturi se numără și mai mulți artiști. Cântărețul Gabriel Dorobanțu a fost chemat la audieri pentru a explica ce i s-a întâmplat.

Artistul a stat de vorbă cu jurnaliștii chiar înainte de a intra în sediul DIICOT pentru declarații. Gabriel Dorobanțu a povestit că a constatat că îi lipseau bani de pe card.

- Am constatat că de pe card lipseau bani, am făcut negație, banca mi-a restituit banii

- Câți bani?

- Nu o sumă foarte mare, dar erau banii mei.

- Cum s-a întâmplat?

- Nu știu, dumnealor trebuie să stabilească.

- Ați avut probleme, nu ați avut semnal?

- S-a întâmplat și lucrul ăsta. Mi s-a transmis că am făcut o comandă de telefon foarte scump, am negat, am insistat că nu e comanda mea și m-a mirat lucrul ăsta.

Zeci de persoane au devenit victimele grupării, care e investigată de procurorii DIICOT încă de anul treut.

Editor : Alexandra Andronie