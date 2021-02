Artiști români cu succes în străinătate. Povestea lui Nicolae Deneș, prim-solist la Moulin Rouge

Românul Nicolae Deneș este, de 17 ani, prim-solist al celebrului balet de la Moulin Rouge. Este un produs al școlii românești de dans, fiind absolvent al Liceului de coregrafie „George Enescu” din București și fost dansator la Opera Națională. Din 2004 s-a stabilit însă în Franța, după ce, printr-o împrejurare ce combină șansa cu talentul și munca, a ajuns prim-dansator pe renumita scenă pariziană.

„Înseamnă multă muncă, înseamnă recunoașterea anilor petrecuți în sălile de dans, în sălile de balet, reprezintă perseversență, răspundere”, a declarat artistul, duminică seara, la Digi24, întrebat ce înseamnă pentru el acest statut de „vedetă” a renumitelor spectacole de pe scena Moulin Rouge.

Cu modestie, Nicolae Deneș spune că în fiecare seară apare pe scenă alături de alți 60-70 de colegi - dansatoare principale, acrobați, jongleuri, artiști din mediul circului și dansului. „Eu sunt doar unul dintre acești artiști de pe scenă”, spune dansatorul. „Am început ca un dansator în ansamblu, mi-am petrecut doi ani în corpul de balet, după care am devenit dansator solist timp de doi ani, după care am obținut rolul de dansator principal în 2004. Deci, sunt trei eșaloane pentru băieți și cam la fel și în linia de fete”, a detaliat Nicolae Deneș cum i-a fost parcursul până la obținerea acestui statut de prim-solist.

Cum a ajuns la Moulin Rouge

„Moulin Rouge a fost un vis și pentru mine, nici nu visam, de fapt. Prima oară când am văzut spectacolul de la Moulin Rouge a fost în ianuarie 1999. S-a întâmplat să fiu în Paris pentru repetiții pentru un alt spectacol de cabaret, în Coreea de Sud, am repetat în Paris mai multe săptămâni și am venit să văd spectacolul la Moulin Rouge. Pentru mine era ceva la care nici nu visam, mi se părea un anumit nivel de neatins. În lumea dansatorilor este cel mai cunoscut cabaret din lume.

S-a întâmplat ca în 2000 să fiu în Germania într-un mic spectacol de cabaret și să aflu că sunt audiții la Paris. Nemaiavând alt contract în continuare, am venit la Paris cu încă câțiva colegi și s-a întâmplat ca Moulin Rouge-ul să caute dansatori pentru a acoperi câteva posturi pe timpul vacanțelor de vară. Astfel am reușit să dau o audiție și în aceeași zi mi s-a spus: Avem nevoie să începi repetițiile mâine! Nici nu-mi închipuiam. Abia așteptam să sun acasă să spun familiei și prietenilor că am dat o audiție la Moulin Rouge, deja pentru mine era cea mai mare realizare pe care puteam să o am în acel moment. Nu m-aș fi așteptat că voi fi angajat după această audiție”, a povestit Nicolae Deneș cum a ajuns la Moulin Rouge.

„Visam balet. Era viața mea în permanență”

Nicolae Deneș a fost pregătit la liceul de coregrafie ca dansator de dans clasic, a făcut câteva cursuri de dans contemporan, de folclor, dans popular, în timpul liceului, dar 99 la sută din timpul petrecut în sălile de balet au fost dedicate dansului clasic. „Multe ore, multe zile în sălile de dans ale liceului, în sălile de balet ale Operei Naționale. Visam balet. Era viața mea în permanență”, a povestit Nicolae Deneș.

Este însă o pasiune împărtășită în familie. A avut un model în tatăl său, și el dansator de dans clasic, care a lucrat la Opera Națională. Sora lui Nicolae, cu câțiva ani mai mare, a absolvit și ea Liceul de Coregrafie și a dansat la Opera Română și la Opera din Viena.

În momentul în care Nicolae Deneș a absolvit liceul, tatăl său ieșea la pensie, iar tânărul dansator i-a călcat pe urme și și-a început cariera la Opera Națională. Când era în liceu a avut însă ocazia să se afle, o singură dată, pe aceeași scenă cu tatăl său. A apărut în spectacolul Don Quijote de la Opera Națională. „Sunt lucruri de care sunt foarte mândru și m-am bucurat foarte mult în acel moment”, a mărturisit Nicolae Deneș.

„În momentul în care am intrat la Opera Națională, am preluat locul tatălui meu în aceeași cabină, costumele aveau deja numele Deneș pe ele, având cam aceeași construcție, n-a fost nevoie să fie modificate. A fost copleșitor, dar și foarte multă responsabilitate, pentru că nu voiam să dezamăgesc, ștacheta era acolo unde era și trebuia să mețin numele familiei”, a mărturisit Nicolae Deneș.

El spune că a preferat să-și păstreze numele de Nicolae Deneș și ca nume de scenă la Paris în semn de respect față de tatăl său. Așa se face că figurează în programul spectacolelor ca „Nicolae Denes jr”, deși prietenii, familia îi spun „Alex”.

Artistul mărturisește că îi este dor de familie, de cei dragi, și-ar fi dorit să vină în țară să-i îmbrățișeze, dar pandemia a dat totul peste cap. „Tot ce pot face pentru ei este acest interviu”, spune dansatorul.

De ce a plecat din România

Nicolae Deneș a stat trei ani la Opera Națională din București, apoi a plecat din țară. Erau ani dificili, la sfârșitul anilor '90, cu privațiuni, dezamăgiri, sacrificii, frig pe timpul iernii, lipsă de finanțare, puțină lume în sală, spectacole cu câte 60-70 de spectatori, își amintește artistul. „Nu prea-ți dădea dorința de a continua cu aceeași ardoare și cu aceeași motivație. A fost unul dintre motivele pentru care am decis să renunț după atâția ani de muncă, să mă uit spre alte stiluri de dans, spre alte oportunități”, a explicat el.

Tatăl său a fost surprins, mai ales că Nicolae Deneș și-a anunțat decizia cu zece zile înainte de a se urca în avion. „A fost mai mult surpriză și poate frica pentru viitorul meu, grijile pe care un părinte poate să le aibă pentru viitorul copilului, pentru cariera lui, dar nu cred că a fost dezamăgit”, spune Nicolae despre reacția de atunci a părintelui său.

„Am fost impresionat de dansatorii care erau la Paris, de condiția lor fizică, de înălțimea lor. Deodată m-am aflat din mediul de dans clasic, unde înălțimea medie pentru un băiat era undeva la 1,75 m, am ajuns într-un loc unde fetele aveau în jur 1,80 m”, a relatat Nicolae despre primele sale impresii din lumea cabaretului parizian.

Un moment favorit: părinții și sora, printre spectatori

Nu a fost un drum ușor nici la Paris, dar totuși a găsit o realitate diferită față de cea pe care o lăsase în România. „În momentul în care ești român la Paris, nu ai un contract de durată lungă, trebuie să convingi pe cineva să aibă încredere în tine, să-ți ofere un apartament, după aceea trebuie să-l mobilezi, trebuie să faci multe sacrificii financiare pentru a găsi o anumită stabilitate. Avantajul a fost că Moulin Rouge a fost întotdeauna foarte atent cu dansatorii lor, am fost ajutați din prima zi până în momentul în care ne-am simțit ca acasă și acesta a fost un avantaj foarte mare, de la obținerea dreptului de muncă, a documentelor, deschiderea unui cont în bancă și toate celelalte. Cu tot ce-am avut nevoie am fost ajutați de cei de la Moulin Rouge”, spune Nicolae Deneș.

Prima seară pe scena de la Moulin Rouge a fost „un melanj de emoții, frică, panică, extaz”, își aminește Nicolae Deneș. „Repetițiile au fost foarte scurte, era nevoie urgentă de băieți și a trebuit să învățăm cancanul, care este un număr dificil, cu o anumită tehnică specifică, pentru că trebuie dansat în ansamblu. Pregătirea a fost foarte scurtă și ieșirea pe scenă prematură, nu m-am considerat că eram chiar pregătit, dar din cauza acestor emoții, s-a terminat foarte repede, nici nu știu cum am ajuns la sfârșitul spectacolului și am fost atât de bucuros că s-a terminat și că pot să o iau de la capăt a doua zi cu mai multă experiență și poate cu mai mult noroc decât în prima seară”, a povestit Nicolae Deneș.

În cei 20 de ani de carieră, Nicolae Deneș a strâns multe momente care i-au rămas la suflet și pe care nu le poate uita. Unul dintre ele este atunci când a evoluat prima dată ca prim-solist la Moulin Rogue, dar și când i-a avut în sală ca spectatori chiar pe părinții săi și pe sora sa. Familia rămâne importantă pentru artistul român care cunoaște succesul pe una dintre cele mai cunoscute scene ale lumii.

