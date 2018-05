Cazanciuc (PSD), după decizia CCR în cazul Kovesi: „Un gest de onoare ar trebui să intervină în momentul de față”

Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, în prezent senator PSD, spune că președintele este obligat să emită decretul de revocare a șefei DNA, dacă nu interviune între timp „un gest de onoare”. El făcea referire la o eventuală demisie a Laurei Codruța Kovesi.

„Decizia era previzibilă. Președintele nu are atribuții în Constituție cu privire la numirea și revocarea procurorilor, nu are autoritate asupra procurorilor așa cum are ministrul Justiției, spune art. 132 din Constituție. CCR a fost consecvență cu propriile decizii”, a spus Cazanciuc.

Președintele este obligat să emită decretul de revocare a Laurei Coruța Kovesi, „dacă între timp nu intervine acest gest de onoare pentru a stinge acest conflict între autorități”.

„Nu putem spune că merge bine o instituție doar dacă un anumit om este acolo. Cred că dacă o instituție merge bine doar dacă e un anumit om acolo, demonstrăm că lucrurile nu merg bine”, a mai spus fostul ministru al Justiției.

„Un gest de onoare ar trebui să intervină în momentul de față, în acest caz. Președintele României nu ar trebui pus în situația de a emite un decret de revocare,” a adăugat el, întrebat dacă se așteaptă la o demisie de onoare a șefei DNA.

Curtea Constituţională a admis, miercuri, sesizarea Guvernului privind un conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele Klaus Iohannis şi între Guvern şi preşedinte, ca urmare a respingerii de către şeful statului a cererii de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

„Indiferent ce va decide Curtea, voi aştepta decizia, voi aştepta motivaţia, voi citi şi voi acţiona în consecinţă”, a spus preşedintele Klaus Iohannis miercuri, înainte de decizia CCR.