Cele 14 cuvinte pe care Radu Mazăre le-a spus judecătorilor

Împăcat cu faptul că a schimbat plaja din Madagascar cu celula de la Rahova, Radu Mazăre a citit şi a scris în prima noapte în spatele gratiilor. Azi, a fost iar urcat în duba condamnaţilor şi a fost dus în faţa judecătorilor. Nu a vrut, însă, să stea de vorba cu magistraţii. În paralel, avocaţii lui încercau să îl scape de condamnarea la nouă ani de închisoare.

Radu Mazăre a coborât din duba cu care a fost adus la instanţă într-o ţinută foarte discretă, a părut supărat pe magistraţi şi resemnat, a relatat reporterul Digi24.

A spus fix 14 cuvinte.

Potrivit reporterului Digi24, Radu Mazăre a spus că nu vrea să dea declaraţie şi că nu are nimic în plus de spus.

Şedinţa de judecată a durat 10 minute.

Radu Mazăre şi-a angajat o armată de avocaţi, astfel că, în timp ce unul îl asista în sala de judecată, altul încerca să îi anuleze condamnarea.

După proces, avocata lui Mazăre, Lizeta Haralambie, a dat câteva amănunte jurnaliştilor despre starea fostului primar, care se află în penitenciar, şi a susţinut că Mazăre nu va face denunţuri.

„Este ok. Şi-a revenit (...) Nu cred (că se gândeşte să facă denunţuri - n.r.). La cum îl cunosc eu, nu (...) Dacă erau hotărâţi (judecătorii - n.r.) să îl condamne, l-au condamnat. Am un comunicat de presă din partea lui şi o să vi-l dau (...). Este un luptător, nu este căzut (...). I s-au făcut analizele, este totul ok. A citit. Nu este răvăşit deloc. Este obosit după drum. Nu este nemulţumit de condiţiile din penitenciar, sunt condiţii foarte bune, a dormit singur (în celulă, n.r.) aseară. Am înţeles că i-au mai venit astăzi doi colegi”, a explicat avocata.

Radu Mazăre a fost adus luni seara în ţară cu un avion sub escorta Poliţiei şi a fost închis în Penitenciarul Rahova, unde va sta în carantină 21 de zile, după care va fi transferat la un penitenciar apropiat de localitatea de domiciliu.

Mazăre a plecat în Madagascar de mai mult de un an, iar acolo a făcut demersuri pentru obţinerea azilului.

Fostul edil are multiple condamnări în România. Pedeapsa definitivă care a atras cu sine şi mandatul internaţional de căutare este cea pronunţată în 8 februarie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, când Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.

De asemenea, el mai are o condamnare de 9 ani şi 10 luni în dosarul "Polaris", dar şi o condamnare de 6 ani şi 6 luni închisoare primită într-un dosar de abuz în serviciu, însă ambele decizii nu sunt definitive.