Cristina Tarcea: Asupra judecătorilor Înaltei Curți au existat și vor fi întotdeauna presiuni

Actualul președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Cristina Tarcea, a declarat, joi, înaintea interviului Corinei Corbu, că asupra judecătorilor Instanței Supreme au existat și vor fi întotdeauna presiuni, precizând că e de acord cu scoaterea președintelui din numirea șefului ÎCCJ.

"Orice mandat al președintelui Înaltei Curți este dificil și în același timp trebuie să recunosc faptul că dificultatea unui mandat prezidă și din contextul social, așa că nu am toate datele pentru a vă spune în ce măsură va fi sau nu un mandat dificil", a declarat Cristina Tarcea, la sosirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a precizat că asupra judecătorilor au fost mereu presiuni. "Așa cum am mai spus, asupra judecătorilor Înaltei Curți, care asta e competența prevăzută de lege, judecă cauzele în funcție de calitatea persoanei au existat și vor fi întotdeauna presiuni, important e ca judecătorii Înaltei Curți să fie puternici, drepți și verticali".

Chestionată cât de mult contează faptul că președintele României a fost scos din jocul numirii și că această sarcină îi revine Secției pentru Judecători, Cristina Tarcea a precizat că este de acord cu această soluție legislativă.

"Am mai spus și în alte împrejurări faptul că, cu riscul de a fi impopulară pentru un anumit segment al societății, că asta mi se pare o soluție legislativă corectă într-o societate în care mizăm pe independența justiției, problema nu este acolo, tot așa cum am mai arătat și altă dată, problema majoră a societății române este a oamenilor pe care îi promovăm în acele instituții. (...) Nu, atunci când am fost întrebată de ce nu am candidat am răspuns altceva, răspuns pe care mi-l păstrez și anume faptul că îmi este foarte dor să trăiesc alături de oameni obișnuiți, normali , cu bun simț și cu multă onestitate. Nu e vorba neapărat de Înalta Curte, pentru că așa cum am arătat colectivul de la Înalta Curte este un colectiv minunat. Este vorba de altă ocazii care vizau relațiile și instituționale, dar și personale", a completat Tarcea.

Singurul magistrat care și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție este judecătorul Corina Corbu, în vreme ce actualul președinte al instanței supreme, Cristina Tarcea, nu și-a depus dosarul pentru un nou mandat.

CSM a declanşat, la finele lunii mai, procedura de ocupare a funcţiei de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile în care mandatul Cristinei Tarcea va expira în luna septembrie a acestui an.

Sursa: Mediafax