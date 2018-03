Dezvăluirile unei angajate fictive din dosarul lui Dragnea: "Rămâneți la partid și să nu prea fiți văzute pe aici! Deloc…"

Una din angajatele fictive de la Direcţia pentru Protecţia Copilului, parte în dosarul în care este judecat liderul PSD, Lviu Dragnea, povesteşte cum i-a oferit partidul postul de la instituţia de stat. Totul, într-un interviu în exclusivitate, acordat publicaţiei Liber în Teleorman.

Întrebată, la un moment dat, de reporter dacă se teme de liderul PSD, Anisa Stoica răspunde: "Atunci, când lucram pentru el, îmi era frică de el, pentru că era un om foarte sever. Acum îmi e frică de el, pentru că e un om foarte puternic…".

Mai jos, câteva pasaje din interviul acordat publicaţiei Liber în Teleorman:

*"După o ședință a partidului, eram foarte mulți și îl petreceam pe Dragnea așa, cu alai, cum se făcea și la un moment dat el s-a întors spre mine și m-a întrebat: <<Anisa, tu ți-ai rezolvat problema cu angajarea?>> Și am spus că nu știu cum să rezolv eu. Și atunci a strigat la Neagu și l-a întrebat ceva de organigrama Direcției. Și mi-a spus: <<Te duci la Neagu și rezolvați problema. Deocamdată așa>>. Și eu am rămas uimită, pentru că nici măcar nu știam despre ce direcție e vorba. Când am intrat iar în birou, eram foarte pusă pe gânduri și am întrebat despre ce direcție vorbește președintele? Și mi s-a explicat că e vorba de Protecția Copilului. Și eu am întrebat ce să caut eu acolo. Și mi s-a spus că rămân la partid, dar mă duc acolo, <<că așa facem noi aici, în PSD. Tu rămâi și-ți faci treaba aici>>".

*"M-am dus zilele următoare la Neagu, mi-a spus ce trebuie să învăț, mi-a dat o bibliografie. Mi-a dat și o dată de examen. Am fost la examen și au fost mulți candidați. (...) Nu, nu eram, dar mi s-a dat o bibliografie. Cred că și ceilalți învățaseră. De pildă, era o fetiță acolo foarte, foarte pregătită. Mi s-a părut copilul ăla foarte la subiect. Nu știu dacă s-a făcut o șmecherie cu angajarea mea. Poate că altcineva, de pildă, copilul ăla de care îți spun eu, a fost mai pregătit decât mine. Dar nu știu dacă eu meritam cea mai mare notă. Nu știu dacă a fost aranjament sau nu. Și așa am început lucrul cu Direcția".

*"Cert este că Adriana a insistat pe ideea că nu trebuie să se știe că noi lucrăm acolo. Alesu a ieșit din birou, a lipsit 5 – 10 minute și apoi s-a întors și a zis: <<Da, nu veniți la Direcție!Rămâneți la partid și să nu prea fiți văzute pe aici! Deloc…>>"

*"Aveam un coleg care ținea mereu să-mi amintească faptul că pe mine mă urăște toată lumea în Direcția aia. Și îl întrebam de ce. Și-mi zicea: <<Pentru că vii de lângă Dragnea!>>.

*"Încerc să păstrez o atitudine pozitivă față de Dragnea, chiar dacă uneori mi-e foarte greu, dar nu vreau să am resentimente. Eu mă bucur de procesul ăsta, pentru că așa simt că mă eliberez de Dragnea și de trecut. Vreau să-mi ispășesc fapta, pentru că așa simt că-mi pot ușura sufletul. Dacă o să rămân în libertate, o să-mi văd de copil și o să-mi dezvolt proiectele culturale. Orice ar fi, nu mai vreau să știu, după experiența asta, că există politică pe lume".

