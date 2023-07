DIICOT face anchetă în cazul azilului groazei din Mureș

Ancheta în cazul azilului din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş, unde zeci de oameni erau ținuți printre grămezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urină şi sânge, a fost preluată de DIICOT Târgu Mureş.

Biroul Informare şi Relaţii Publice al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, vineri, că, în urmă cu o zi, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş au fost sesizaţi de Prefectura Judeţului Mureş cu privire la situaţia înregistrată la un azil din localitatea Bărdeşti.

”Cauză a fost înregistrată pe rolul DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi de drept”, a precizat sursa citată.

După două săptămâni de când autoritățile din Mureș au mers în control în azilul din comuna Bărdești și l-au închis, voluntarii de la Centrul de Resurse Juridice au făcut o descoperire șocantă. Centrul funcționa fără probleme, cu 23 de pacienți în camere și alți șapte pacienți cu dizabilități ascunși în beciul clădirii, ținuți în condiții inumane.

Reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au sunat la 112, așa că autoritățile au ajuns de urgență. După ce a început controlul, într-o cameră aflată în spatele bucătăriei au fost găsite două persoane complet imobile. Cămăruța în care erau ascunși era încuiată și nu avea ferestre. La controlul făcut cu doar două săptămâni în urmă, inspectorii n-au dat de camerele groazei.

”Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazaţi în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcţie, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilităţi grave care zăceau culcate pe saltele murdare de fecale, urină şi sânge, cu muşte pe ele, care nu se puteau apăra şi nu puteau cere ajutor (nonverbale şi incapabile a se deplasa). Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriţie (piele şi os), cu leziuni la nivelul şoldului, acoperită de muşte, mirosind puternic a fecale. Celelalte 2 persoane nu se puteau mişca şi nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele. La orele 13:30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgenţă ajutor la 112. Până la sosirea echipajelor de poliţie şi salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa şi ieşise din acel spaţiu, la parterul imobilului”, a transmis, joi seară, CRJ, într-un comunicat de presă.

CRJ a precizat că unii dintre beneficiarii centrului au declarat că au fost legaţi, ameninţaţi, bătuţi de către personalul şi conducerea centrului, prezentând leziuni specifice legării la nivelul mâinilor.

