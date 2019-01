Dilemă juridică. Poate fi acuzat un şofer care conduce fără permis şi intră în pom?

Dilemă juridică pornită de la o întâmplare ciudată. Un tribunal din ţară cere Curţii Supreme să precizeze ce acuzaţii pot fi aduse unui şofer care a condus fără permis maşina proprie şi a lovit un pom, rănindu-se doar pe sine.

Lămurirea e necesară pentru că, anterior, instanţele din ţară au luat decizii diferite în astfel de cazuri: unele au pronunţat condamnări, altele au respins acuzaţiile.

Problema dosarelor penale pentru şoferii răniţi în accidente rutiere provocate de ei a ajuns în atenţia Instanţei supreme la cererea magistraţilor Curţii de Apel Suceava. Aceştia au pe rol cazul unui bărbat condamnat în primă instanţă, la închisoare cu suspendare, după ce a părăsit, fără să anunţe poliţia, locul unui accident rutier în care a fost implicat doar el.

Ştefan Valentin Costea, şofer: „Mergeam cu maşina acasă la un prieten, am intrat într-un gard, am fost lovit, nu am lovit pe nimeni, nimic, am ieşit din maşină şi pur şi simplu am plecat acasă. M-au băgat la părăsirea locului accidentului, că am fugit de la locul accidentului.”

Cristian Ene, avocat: „Nu a apărut o individualizare clară în textul de lege privind părăsirea locului accidentului după rănirea proprie a conducătorului şi este menţionată doar rănirea uneia sau a mai multor persoane, în practica judiciară au apărut două interpretări”.

O parte dintre magistraţi consideră că „nu se poate accepta ca autorul şi victima accidentului de circulaţie, în sensul legii penale, să fie una şi aceeaşi persoană” (sursa: scj.ro).

Cristian Ene, avocat: „Dacă interpretăm logic şi teleologic, când se vorbeşte despre rănirea uneia sau mai multor persoane, putem să interpretăm că asta se referă doar la alte persoane pe care tu, în calitate de şofer, le-ai fi rănit”.

Alţi judecători văd definiţia accidentului din Codul Rutier în strânsă legătură cu obligaţiile şoferilor în caz de accident, menţionate separat în lege.

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române: „În cazul implicării într-un astfel de eveniment rutier, conducătorul auto dacă a suferit vătămări corporale, trebuie să apeleze numărul unic de urgenţă 112, vor veni şi colegi de la Rutieră, care vor deschide dosar de cercetare penală şi vor face cercetare la faţa locului”.

Pe parcursul anului trecut, poliţia a înregistrat peste 6.000 de cazuri de şoferi răniţi în accidente pe care tot ei le-au provocat. Acestea reprezintă 20 la sută din toate evenimentele rutiere înregistrate.

