Dragoș Tudorache: „Bulgaria scapă de MCV. România nu”

Europarlamentarul PLUS Dragoș Tudorache susține că Bulgaria scapă de Mecanismul de Cooperare și Verificare, în timp ce pentru România el va fi menținut.

„Acesta e rezultatul concret al guvernării PSD. O țară distrusă din toate punctele de vedere. De la economie la justiție. Încă din 1990 ne-au arătat cine sunt și ce vor: hoție și cumetrie”, comentează europarlamentarul din grupul Renew Europe, care este membru al Comisiei LIBE (libertăți civile, justiție și afaceri interne) din Parlamentul European.

MCV este un instrument impus la aderarea celor două țări la UE, în 2007, menit să monitorizeze reformele din justiție și lupta împotriva crimei organizate considerate insuficiente la acel moment. Comisia Europeană evaluează periodic România și Bulgaria prin intermediul MCV și elaborează anual rapoarte prin care face recomandări. De 12 ani, Comisia Europeană a recomandat de fiecare dată menținerea acestui mecanism.

„În 2016, negociam cu Comisia Europeană, punct cu punct, criteriu cu criteriu, ridicarea MCV. Din ianuarie 2017, mafia PSD-ALDE a distrus tot progresul făcut, toată încrederea câștigată în dialogul cu partenerii europeni. OUG13, atacul obsesiv și sistematic la adresa justiției, încercarea de decredibilizare a DNA, impunitatea față de avertismentele europene, toate acestea au adus România în situația de a fi azi ultima țară din Europa sub MCV. Da, Bulgaria a fost scoasă de sub incidența MCV, în situația în care în 2016 urma să fie decuplată de România și lăsată exact acolo unde ne găsim noi astăzi”, declară europarlamentarul Dragoș Tudorache.

„Vechea clasă politică este singura responsabilă și trebuie să plătească politic pentru această nedreptate față de întreaga țară. România trebuie să se curețe de influența nefastă a acestor oameni, de jumătăți de măsură și de politicieni închipuiți. Avem suficienți români gata să își slujească țara cu dedicație și bun-simț”, își încheie Dragoș Tudorache postarea pe Facebook .

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Viorica Dăncilă se așteaptă la un raport MCV pozitiv

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că se așteaptă ca din punct de vedere al evaluării actului de guvernare raportul MCV să fie pozitiv. „Consider că nu am greșit din punct de vedere juridic și sper ca raportul MCV să respecte acest lucru”, a declarat ea, citată de Mediafax.

„Mă astept ca, din punct de vedere al evaluării actului de guvernare, raportul MCV să fie pozitiv. Din punct de vedere al guvernului României, din punct de vedere al meu ca premier, eu consider că nu am greșit din punct de vedere juridic și sper ca raportul MCV să respecte acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (Secția Specială) „nu ține de guvern”.

„Dacă vă amintiți a fost un referendum în care guvernul nu mai are voie să dea ordonanțe de urgență și am spus de fiecare dată că nu o să permit nimănui din guvern, cu atât mai puțin am să fac eu acest lucru, să intervenim în actul de Justiție. Eu nu-mi asum să fac nimic în care să fie interferența politicului în Justiție. Noi suntem un guvern politic. Acțiunea noastră ar fi o acțiune politică în justiție”, a adăugat premierul interimar.

Raportul MCV anual care evaluează România și Bulgaria urmează să fie publicat marți. Cu acest prilej, Bruxelles-ul ar putea propune ca un mecanism similar de monitorizare să fie inclus în nou creatul Ciclu de Revizuire a Statului de Drept, un instrument de care oficialii de la Bruxelles se vor folosi pentru a monitoriza respectarea statului de drept și corectarea derapajelor, acolo unde acestea apar. Oficialii europeni avertizează că statele care se abat de la valorile europene vor suporta consecințe - procedura de „infringement” va fi folosită mai des, la fel și Articolul 7, cel prin care unui stat i se poate suspenda dreptul de vot la nivelul Uniunii.

Editor: Luana Păvălucă