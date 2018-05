„Grădinița groazei”, sentință definitivă | Nimeni nu merge la închisoare

Judecătorii au dat sentinţa definitivă în cazul grădiniţei groazei din Constanţa. Nimeni nu va face închisoare, însă directoarea, educatoarele şi îngrijitoarele trebuie să plătească daune morale părinţilor ai căror copii au fost abuzaţi.

Curtea de Apel Constanţa a dat, miercuri, sentinţa în dosarul în care au fost judecate cinci educatoare şi directoarea de la grădiniţa “Micul Regat”. Instanţa a modificat două dintre sentinţele date de către Judecătoria Constanţa în acest dosar.

Astfel, directoarea unităţii, Eliza Pufleanu, care fusese achitată în prima instanţă, a fost condamnată la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la infracţiunea de purtare abuzivă în formă continuată, iar pentru Cristina Manolache pedeapsa a fost mărită de un an la un an şi cinci luni de închisoare pentru purtare abuzivă în formă continuată, tot cu suspendare.

Celelalte patru persoane judecate au rămas cu pedepsele primite de la Judecătoria Constanţa în toamna anului trecut. Astfel, Cristina Alina Arma şi Irina Petre au fost condamnate la câte un an de închisoare, iar Georgiana Vierescu şi Larissa Victoria Hercus au primit o pedeapsă de câte un an şi jumătate de închisoare, toate pentru purtare abuzivă, pedepsele fiind cu suspendare.

Curtea de Apel Constanţa a modificat şi cuantumul daunelor morale către cele cinci părţi civile din dosar. Judecătoria Constanţa hotărâse ca educatoarele şi directoarea grădiniţei să plătească în total 7.500 de euro, Curtea de Apel stabilind ca valoarea daunelor morale să fie în total de 50.000 de euro, adică 10.000 de euro pentru fiecare familie care a fost implicată în proces.

Cele cinci educatoare şi directoarea de la grădiniţa privată "Micul Regat" din Constanţa au fost trimise în judecată în septembrie 2015, fiind acuzate că îi băteau şi umileau pe copii.

Totul a ieşit la iveală după ce un părinte a observat că de câte ori se întorcea de la grădiniţă copilul său era speriat şi avea coşmaruri noaptea şi a decis să monteze un aparat de înregistrare într-o jucărie. Ulterior, chiar pe imaginile de pe camerele de supraveghere ale grădiniţei private s-a putut observa cum copiii erau agresaţi de către femeile care ar fi trebuit să aibă grijă de ei, fiind loviţi şi ameninţaţi.

Educatoarele au spus în faţa instanţei că nu sunt vinovate şi că nu i-au agresat pe copii.

Surse: Digi24, news.ro