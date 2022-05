Lucian Bode spune că România este pregătită să intre în Schengen din 2011. Cum explică fuga condamnaților și contrabanda la frontieră

Ministrul de interne, Lucian Bode, spune într-un interviu pentru Digi24 că locul României este în Schengen și România îndeplinește criteriile de aderare încă din 2011. Pe de altă parte, ministrul recunoaște că „nu există corupție fără corupți” și că mai sunt probleme la frontieră, fie că este vorba de contrabandă, fie de fuga unor condamnați, cum s-a întâmplat recent în cazurile Udrea și Oprescu. El dă însă asigurări că lucrurile se îmbunătățesc și că Poliția Română „își face treaba”.

Andreea Bratu, jurnalist Digi24: Un obiectiv al României este intrarea în spațiul Schengen, de foarte mulți ani. Recent a venit și reacția premierului Portugaliei, care a susținut că țara pe care o conduce susține indiscutabil România în acest proces. Însă și aici avem o problemă nerezolvată, a condamnaților care reușesc să fugă din țară. Este, practic, o dovadă a corupției din interiorul sistemului.

Lucian Bode, ministru de interne: România a îndeplinit toate criteriile de aderare la spațiul Schengen încă din anul 2011. Eu cred că acum, mai mult decât oricând, România trebuie să devină membru cu drepturi depline în spațiul Schengen și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Locul României este în spațiul Schengen.

Andreea Bratu: Dacă avem capacitatea necesară, pregătirea necesară, de ce apar aceste situații în cazul condamnaților? Nu se vrea, în cazul unor persoane, să fie oprit în țară?

Lucian Bode: Bun, eu nu vreau să comentez cazurile din urmă cu mulți ani. Eu comentez ce se întâmplă în această perioadă. Noi, în momentul în care primim o sentință definitivă și primim mandatul să punem acest mandat în executare, demarăm urgent procedurile la nivel național, european, internațional, și după cum ați putut observa și în cazul Udrea, și în cazul Oprescu, Poliția Română, împreună cu partenerii europeni, și-a făcut treaba.

Andreea Bratu: Am auzit în ultima perioadă foarte mulți reprezentanți ai guvernului din care faceți parte că țara noastră nu are bani suficienți pentru a acoperi toate măsurile dorite. Știm că am depășit deja deficitul bugetar cu peste 50% din PIB. În continuare ne împrumutăm extern și chiar la dobânzi foarte mari. Însă pe la granițele țării noastre se pierd lunar sume uriașe, dacă ne gândim la piața contrabandei, doar în ceea ce privește, de exemplu, contrabanda cu țigări, s-au dezvoltat afaceri de sute de milioane de euro. Ce soluții aveți pentru această problemă?

Lucian Bode: Au fost dispuse măsuri de arestare preventivă față de 1.036 de persoane. Au fost dispuse măsuri asiguratorii pe aproximativ

100 de milioane de lei. Au fost indisponibilizate bunuri - peste 130 de autoturisme în valoare de 1,5 milioane de euro. Acum, revenind la contrabanda cu țigări, contracararea acestui fenomen, pentru că vorbim de un fenomen, este un obiectiv prioritar, este un obiectiv permanent pentru Poliția de

Frontieră și pentru Poliția Română. În primele 4 luni - vorbeam despre cifre - ale anului 2022 au fost întocmite aproximativ 600 de dosare penale în acest domeniu, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 12 milioane de țigarete și 40 de tone de tutun. În martie 2021, piața neagră reprezenta 9,9 la sută. În martie 2022 - 7,9 la sută.

Andreea Bratu: De ce în cazul unora s-a putut să fie prinși și în cazul altora - pentru că mai sunt câteva procente importante, despre care ați spus - încă nu se poate? Nu este cumva vorba tot despre închis ochii și despre o corupție în anumite puncte?

Lucian Bode: Evident că nu există corupție fără corupți, nu există trafic ilegal la frontieră fără frontieriști. Înțelegem traficul la frontieră. Traficul ilegal la frontieră nu se realizează cu piloți de la ROMATSA, da? Deci, se realizează cu oameni din sistem, iar cei pe care îi prindem îi documentăm. Am avut atâtea cazuri, sunt deferiți justiției.

Editor : Luana Pavaluca