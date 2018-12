Medic cu grad de colonel, prins în flagrant când lua 500 de lei mită

Procurorii militari din cadrul DNA au început urmărirea penală față de Radu Viorel Vrăcioiu, medic primar ORL la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, după ce a fost prins în flagrant în timp ce lua mită de la soțul unei paciente. Acesta, care este cadru militar activ cu gradul de colonel, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Medicul este acuzat de luare de mită.

„În data de 29 noiembrie 2018, inculpatul Vrăcioiu Radu Viorel, în calitatea menționată mai sus, a primit de la o persoană (martor în cauză) suma de 500 lei, în legătură cu efectuarea unei intervenții chirurgicale asupra unei paciente (soția martorului), ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. Anterior, în data de 27 noiembrie 2018, înainte de efectuarea operației, medicul i-a reproșat pacientei faptul că este prea mică suma de 200 lei pe care aceasta intenționa să i-o înmâneze, spunându-i că pentru această sumă de bani nici nu ar fi urcat din cabinet până la sala de operații”, arată procurorii DNA, printr-un comunicat de presă.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, medicul are unele obligații și restricții. El nu are voie să își mai exercite profesia, nu are voie să părăsească țara și trebuie să se prezinte la sediul DNA ori de câte ori este chemat.

