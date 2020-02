Meleșcanu, după audierea la DNA: Nu am cenzurat niciodată poziția reprezentanților României. Nu am discutat cu Dragnea

Teodor Meleșcanu a declarat, după ce a ieșit de la audierile de la DNA, că a avut calitatea de martor în dosarul fostului agent guvernamental la CEDO. Fostul ministru de Externe a precizat că nu a cenzurat niciodată pozițiile reprezentanților României.

Acesta a fost audiat în calitate de martor, după ce, când era ministrul de Externe, agentul României şi-a schimbat pledoaria pentru a-l favoriza pe Liviu Dragnea într-o cauză împotriva României.

„În niciun caz, nu se pune problema cenzurării pentru că agentul CEDO este numit de guvern și are deplină capacitate să promoveze interesele României. Deci, nu există niciun fel de cenzură, niciodată, nici înainte când erau alții pe această poziție, nici după numirea domnului Mocanu, niciodată nu am schimbat o virgulă. Nu am cenzurat pe nimeni, niciodată. Agentul pentru CEDO este cel care din partea guvernului asigura reprezentarea intereselor”, a afirmat Teodor Meleșcanu, joi, la ieșirea din sediul DNA.

Întrebat dacă era informat despre dosarele importante, Teodor Meleșcanu a răspuns: „Nu primeam informații despre dosare, ei își făceau treaba, dacă era nevoie puteam să discutăm dar niciodată nu m-am implicat în formularea întâmpinărilor sau altor”.

Chestionat dacă nu i s-au părut ciudate argumentele lui Liviu Dragnea au fost folosite de Viorel Mocanu în fața Curții Europene, fostul ministru de Externe a spus: „Eu nu pot să știu toate lucrurile care s-au făcut din toate timpurile. Nu am avut nicio discuție cu domnul Dragnea pe nicio tema”.

De asemenea, întrebat dacă i s-ar putea schimba calitatea de martor, Meleșcanu a răspuns: „Nu văd de ce pentru că nu au fost niciun fel de probleme. Potrivit legislației, agentul pentru CEDO al României, el este responsabil și își asumă toate responsabilitățile pentru memorandumurile pe care le face”.

Agentul guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu, a fost eliberat în luna august, la cerere, din funcția de secretar de stat, de către premierul Viorica Dăncilă, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial.

Demersul venea în contextul în care DNA a deschis un dosar pentru a investiga modalitatea prin care agentul guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu, a apărat interesele României în procesul deschis de fostul președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.

Procurorii DNA au deschis la finalul lunii iulie un dosar ce vizează activitatea agentului guvernamental al României la CEDO, iar în urma acestuia, Viorel Mocanu a depus o plângere la Secția de anchetare a magistraților potrivit căreia ar fi anchetat abuziv, în condiție în care funcția deține imunitate.

Pentru a efectua cercetări, procurori din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au solicitat, în copie certificată, actul de sesizare, ordonanţa de începere a urmăririi penale in rem, precum şi ordonanţele în baza cărora, în perioada 03 iunie 2019 - 03 iulie 2019 s-au solicitat dosare CEDO agentului guvernamental.