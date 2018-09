Monica Macovei: Așa-numiții disidenți din PSD au agenda proprie de îngropare a justiției

PSD este cel mai toxic partid politic, care îi minte pe români și își urmărește agenda proprie de destabilizare a statului de drept și îngroparea justiției independente, susține fostul ministru al justiției, europarlamentarul Monica Macovei.

Foto: Facebook Monica Macovei

„PSD își va schimba, probabil, liderul, scăpând de rușinea de a fi condus de un condamnat, dar își va continua războiul cu statul de drept și justiția independentă. Să nu ne lăsăm păcăliți!” îndeamnă Monica Macovei într-un comunicat intitulat „opinie politică”.

„Așa-numiții disidenți din PSD, cei care vor să-l schimbe pe Dragnea de la conducerea partidului, tocmai au anunțat că modificarea legilor justiției, a codurilor penale, chiar și amnistia și grațierea nu au fost finalizate pentru că Dragnea a devenit, prin vulnerabilitatea sa juridică, un obstacol în adoptarea acestor reglementări”, explică fostul ministru al justiției.

„PSD, cu sau fără Dragnea la conducere, vrea ca în această sesiune parlamentară să fie adoptate definitiv modificările la legile justiției și la codurile penale, iar legea amnistiei și grațierii să intre în consultare publică. Cât de ipocriți sunt? Vor ce vrea și Dragnea. Menținerea Vioricăi Dăncilă în fruntea Guvernului și propunerea din partea disidenților să preia și șefia PSD înseamnă subminarea totală a șanselor României de a asigura în mod onorabil și responsabil președinția Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019”, punctează europarlamentarul Monica Macovei.

Lideri ai PSD au făcut publică, miercuri, o scrisoare deschisă prin care cer „demisia imediată” a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor şi asigurarea interimatului la conducerea partidului de către premierul Viorica Dăncilă, care este preşedinte executiv. Ei consideră că Liviu Dragnea aduce un prejudiciu de imagine partidului.

Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a răspuns afirmativ, miercuri, întrebat fiind dacă dosarul lui Liviu Dragnea este o problemă şi constituie un motiv pentru ca liderul social-democrat să facă un pas în spate. De asemenea, el a sugerat că o lege a amnistiei și grațierii nu este o prioritate, un astfel de demers urmând a parcurge drumul firesc în Parlament, în niciun caz printr-o ordonanță de urgență.

„Am discutat foarte mult pe tema aceasta cu justiția și cred, făcând o analiză, așa, retrospectivă, că am fi putut să adoptăm mai rapid și pachetul de legi privind justiția, dacă eram mai hotărâți și mai clari în ce aveam de făcut, am fi putut să adoptăm mai rapid și modificările privind Codul penal și Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, cred că am fi putut să discutăm cel puțin cu o sesiune mai înainte despre Codul administrativ, dar astea sunt lucruri pe care le analizăm acum, post-factum, și din analiză trebuie să tragem învățăminte pentru viitor”, a declarat, miercuri, Adrian Țuțuianu, unul dintre cei trei semnatari ai scrisorii deschise anti-Dragnea.

