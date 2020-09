Piedone, pledoarie pe scările instanței, la apelul dosarului Colectiv: Am respectat legea și sunt condamnat. Ce s-a întâmplat după?

În ziua în care mandatul de primar al Sectorului 5 câștigat la alegerile de duminică ar putea fi validat, Cristian Popescu Piedone este citat, în calitate de inculpat, la un nou termen în dosarul Colectiv. El a fost condamnat în primă instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare, pentru un abuz în serviciu comis tot în calitate de edil, dar al Sectorului 4.

„Cel mai bine, această întrebare să le-o puneți pe rând celor peste 29.000 de locuitori ai sectorului 5. Am văzut pe anumite posturi de televiziune în care cetățenii sectorului 5 sunt făcuți ba proști, ba ca-u votat cu burta, ba injurii aduse electoratului. Cred că nu merită așa ceva. Dreptul de a vota este un drept pe care și eu, și dumneavoastră, și toată lumea pe care astăzi îl avem. Este democrație cea mai pură într-un stat de drept, dacă este de drept. Să lăsăm justiția să-și spună cuvântul”, a spus Cristian Popescu Piedone, pe treptele instanței.

„Cât despre alegători, cei care contestă și au contestat alegerile, le transmit un singur lucru: nu sunt împotriva acelor renumărări de voturi. Probabil că acele voturi anulate, care s-au regăsit la mine, o să-mi dea încă unul sau două-trei procente în plus. Eu n-am spus nimic. Dacă pierdeam, pierdeam. Vocea poporului își spune cuvântul. Dacă am câștigat, să întrebați oamenii și nu-i faceți proști, inculți și nu spuneți că oamenii nu știu ce fac”, a completat primarul ales al sectorului 5.

„În afară de dreptatea divină este dreptatea pe care orice politician și orice cetățean o dorește să o aibă. Am candidat și de astăzi începând, din respect pentru dumneavoastră, sunt ferm convins că dacă va-ți da microfoanele jos și ați deveni oameni, știți că peste 3.500 de primari ai României, la vremea respectivă, am semnat în baza unei legi. Am respectat legea și sunt condamnat. Ce s-a întâmplat după Colectiv? S-a schimbat legea?”, a mai spus el.

Întrebat de ce a candidat din nou, deși în 2015 spunea că nu va mai candida, Piedone a răspuns că „în cei cinci ani de zile, în România, nu s-a schimbat absolut nimic”.

„Legea trebuia schimbată. Nu în fața unui restaurant să scrie pe o pancartă: intri pe propria răspundere. Pe propria răspundere am eliberat și eu declarația agentului economic, în acel local - 80 de locuri la mese. Sunt nevinovat, oameni buni! De aceea am candidat și Dumnezeu mi-a ajutat să ies, cu cetățenii care mulți i-ați făcut proști. Sunt proști, da' mulți, Măria voastră!”, a mai spus Cristian Popescu Piedone.