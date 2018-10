Prima reacție a lui Tăriceanu după sesizarea CCR de către Guvern pe tema completelor de 5 judecători

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că sesizarea CCR de către Guvern pe tema constituirii completelor de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a fost înaintată Curţii de către Parlament, pentru că ar fi existat interpretarea că "a fost făcută într-un interes propriu", scrie Agerpres.

"Premierul are dreptul să facă acest lucru, este o dovadă a autorităţii pe care şi-o exercită. Nu cred că trebuie să găsim sau să căutăm alte explicaţii. Până la urmă, Executivul este cel care are are obligaţia de a respecta aplicarea legii împreună cu Justiţia. Şi dacă tocmai Justiţia refuză acest lucru, sigur că şi Executivul, cum a fost şi cazul Parlamentului, are posibilitatea să sesizeze CCR. Sunt convins că, dacă această sesizare ar fi fost făcută de Parlament, atunci aţi fi avut motive să spuneţi că ar fi fost făcută într-un interes propriu. Ca să nu aveţi acest motiv, a făcut prim-ministrul sesizarea (...) Din câte ştiu, există o problemă foarte serioasă legată de neaplicarea prevederilor din legea care a fost recent adoptată, neaplicarea prevederilor de către ÎCCJ. Suntem în faţa unui conflict constituţional între puterile statului şi este dreptul primului ministru să sesizeze CCR. Cred că este foarte corectă această abordare", a afirmat, la Senat, Tăriceanu.



Întrebat despre o eventuală dedicaţie a acestui demers, Tăriceanu a spus: "Nu ştiu care e dedicaţia. Ce spune Opoziţia eu pot să ocolesc, dar o realitate nu poate fi ocolită, şi anume că prevederi legale sunt desconsiderate tocmai de ÎCCJ. Până la urmă, CCR va lua o decizie şi va spune cine are dreptate. Haideţi să vedem care va fi punctul de vedere al CCR".



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a confirmat, marţi, pentru AGERPRES, că premierul Viorica Dăncilă a sesizat Curtea Constituţională pe tema constituirii completelor de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, oficiali ai CCR au precizat pentru AGERPRES că cererea depusă de prim-ministru în acest sens a ajuns la Curtea Constituţională.

