Drulă: Am văzut câteva din emisiunile lui Dragnea. Mi-au plăcut vreo două reţete, dar s-a stricat emisiunea când a vorbit de politică

Preşedintele USR Cătălin Drulă susţine că s-a uitat la emisiunile de gătit prezentate de Liviu Dragnea, însă i-a trecut pofta de mâncare când fostul lider PSD a început să vorbească despre politică. Acesta a fost întrebat în emisiunea Insider politic, de la Prima TV, pe cine ar alege, ca bucătar, între Liviu Dragnea şi Jamila.

"Jamila, absolut. Deşi, să ştiţi, m-am uitat la câteva din emisiunile domnului Dragnea. Mi-au plăcut vreo două reţete de acolo, dar s-a stricat emisiunea când a început să vorbească despre politică, când a început să bombăne cu prazul şi cu străinii, cu toate nebuniile lui, mi s-a dus pofta de mâncare", a spus Cătălin Drulă.

Sorin Grindeanu, fost prim-ministru în perioada în care Liviu Dragnea conducea PSD, a comentat, în aprilie 2023, lansarea canalului de YouTube în care Liviu Dragnea prezenta reţete. Grindeanu era de părere că Dragnea nu mai are viitor în poltiică, dar ar putea avea succes ca bucătar.

"Nu aveam cum să nu văd miştoul de pe internet. Chiar dacă nu am văzut emisiunea respectivă, am văzut după aceea şi am primit foarte multe... Să ştiţi că eu ştiam că are această latură, această componentă", a spus Sorin Grindeanu despre Liviu Dragnea.

Întrebat dacă Liviu Dragnea a gătit vreodată pentru el, Grindeanu a răspuns pozitiv, spunând că fostului lider PSD îi plăcea să gătească şi chiar e un bucătar bun.