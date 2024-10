Cererea de ridicare a imunităţii deputatului Nelu Tătaru intră la vot, luni, 14 octombrie, în Camera Deputaţilor. Comisia juridică urmează să dea, astăzi, un raport pe solicitarea ministrului Justiţiei, aşa cum s-a stabilit în şedinţa Biroului Permanent al Camerei, iar apoi cererea va fi supusă votului plenului. Ridicarea imunităţii parlamentarului se face cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, relatează News.ro.

Deputaţii jurişti au termen până la ora 13.00 să întocmească raportul în acest caz, avizul fiind emis înainte de votul din plen.

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a trimis preşedintelui Camerei Deputaţilor, vinerea trecută, cererea de ridicare a imunităţii parlamentare în sensul încuviinţării efectuării procedurilor privind percheziţia în cazul fostului ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru.

Conform regulamentului Camerei Deputaților, deputații pot fi urmăriți penal pentru fapte fără legătură cu mandatul lor, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei Deputaţilor, după ascultarea lor.

Fostul ministru, acuzat că a luat mită sume cuprinse între 100 și 500 de lei

Nelu Tătaru este acuzat de luare de mită, după ce a primit mită, în decurs de trei luni, sume cuprinse între 100 și 500 de lei, precum și alimente de la 45 de persoane, transmite DNA.

Tătaru se declară nevinovat, afirmând că nu a cerut nimic în actul medical.

”Sunt nevinovat. Nu am văzut probe, nu am condiţionat şi nu am cerut niciodată nimic în actul medical. Las justiţia să-şi facă treaba şi vedem ce va fi. Din punctul meu de vedere trebuie să ne punem întrebări: de ce nu a existat un flagrant? Cred că este o problemă”, a spus Nelu Tătaru.

Reacțiile politice sunt deja exprimate: Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan a declarat că partidul a renunțat la Nelu Tătaru din cauza acuzațiilor. „L-am scos de la preşedinţia filialei şi de pe lista de deputaţi şi senatori”.

”Dacă iei un ou, iei o găină, un cocoş şi o curcă sau bani, e acelaşi lucru”, a adăugat Rareș Bogdan.

Totodată, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că PSD va vota pentru ridicarea imunității fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, subliniind că Parlamentul nu trebuie să protejeze faptele penale.

