Procurorul din dosarele lui A. Năstase sau C. Voicu, la interviul pentru şefia DNA: Măsurile intruzive au dus la clasarea unor cauze

Mariana Alexandru a menționat, la interviul pentru șefia DNA, de existența dosarelor penale lăsate în nelucrare, în care au fost dispuse „măsuri intruzive”, ca apoi să fie clasate, subliniind că, dacă va conduce Direcția, va elimina astfel de probleme care au afectat credibilitatea instituției.

„Nu aș vrea să trec mai departe peste existența cazurilor în care s-au format dosare penale, s-au dispus măsuri intruzive și au fost lăsate în nelucrare 3, 4 ani sau chiar mai mult, după care s-a dispus clasarea”, a spus procurorul Mariana Alexandru la interviul din fața comisiei Ministerului Justiției, pentru funcția de șef al DNA.

Potrivit procurorului, dacă aceste dosare ar fi monitorizate cu atenție, ori dacă s-ar fi văzut că încă din faza sesizării nu aveau cele necesare intocmirii unui dosar penal, ar fi putut fi soluționate operativ.

„Acesta este un alt obiectiv pe care mi-l propun. Consider că este una din problemele care a afectat puternic credibilitatea instituției care necesită intervenție rapidă. Dacă voi fi selectată să ocup această funcție de conducere, am autoritatea și experiența profesională necesare, cunosc în profunzime specificul activității Direcției, o bună parte a personalului, și am abilitatea să coagulez în jurul meu echipa managerială extinsă cu care să facem de urgență analiză, să depistăm aceste cazuri și să le eliminăm”, a mai spus Mariana Alexandru, citată de Mediafax.

Mariana Alexandru a mai activat în cadrul DNA şi a lucrat în dosare precum "Zambaccian", dar şi în cauzele în care au fost vizaţi fostul senator Cătălin Voicu şi fostul ministru al Tineretului, Monica Iacob Ridzi. În ceea ce priveşte dosarul "Gala Bute", Mariana Alexandru este cea care a infirmat soluţia iniţială dată în cauză, însă a plecat din DNA înainte de a fi luată o decizie privind anchetarea fostului ministru al Turismului, Elena Udrea.

Mariana Alexandru este soţia lui Ion Alexandru, care a activat ca procuror militar în cadrul DNA, acesta părăsind instituţia în anul 2015, ca urmare a reorganizării serviciului în cadrul căruia activa, la scurtă vreme după pensionarea soţiei sale.

Redactare G.M.