Proiect de lege adoptat de Senat: Grefierii vor primi pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare

Grefierii şi celelalte categorii de personal cu funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, care au o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate pot beneficia de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare. în cuantum de 80% din media indemnizaţiilor brute lunare şi a sporurilor avute în ultimele 48 luni consecutive de activitate, prevede un amendament la proiectul iniţiat de Guvern, care vizează statutul categoriilor profesionale menţionate, adoptat luni de Senat, în calitate de for decizional, cu 76 de voturi "pentru", 26 "contra" şi 3 abţineri.



Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.



Potrivit senatorului PNL Cristian Ţâgârlaş şi senatoarei PSD Laura Mihaela Moagher, citați de Agerpres, prin acest amendament nu va fi creată o nouă categorie de pensie specială.



"Proiectul de act normativ nu creează categorii noi de pensii speciale sau noi beneficiari ai acestui drept, respectând astfel obligaţiile asumate de România prin PNRR. Astfel, în ceea ce îi priveşte pe grefieri şi celelalte categorii de personal cu funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, beneficiari ai pensiei de serviciu, textele de lege referitoare la acordarea acestui drept sunt în acord cu cele reţinute de Curtea Constituţională, dar şi cu obligaţiile asumate de România în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (Jalonul 215 din PNRR prevede că nu va fi creată nicio nouă categorie de pensie specială)", motivează iniţiatorii amendamentului.



Conform unui alt amendament admis, de pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare, şi personalul cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte din vechimea în specialitate integrală.



O altă modificare la proiectul de act normativ prevede că "poate fi numită în funcţia de grefier judiciar persoana care îndeplineşte, pe lângă condiţiile prevăzute de lege, şi următoarele condiţii: are o vechime de cel puţin trei ani în funcţia de grefier de şedinţă, de grefier principal sau de grefier cu studii superioare juridice, indiferent de instanţă sau parchet".



Proiectul privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor.

