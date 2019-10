Șapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cer ca preşedintele CSM Lia Savonea să fie revocată din funcţie. Într-o cerere transmisă oficial Plenului, ei reclamă "modul defectuos" în care Savonea a condus instituţia.

Cei șapte sunt: judecător Mihai Andrei Bălan, procuror Cristian Mihai Ban, judecător Andrea Annamaria Chiş, procuror Florin Deac, judecător Mihai Bogdan Mateescu, procuror Nicolae Andrei Solomon, procuror Tatiana Toader.

Magistraţii susțin că Lia Savonea a îndepărtat CSM de la rolul său constituțional, "făcând imposibilă colaborarea în cadrul organului colegial, cu consecinţe extrem de grave pe planul funcţionării şi credibilităţii acestuia atât pe plan intern, faţă de magistraţii români şi de întreaga societate, cât şi pe plan extern, în raporturile cu organismele internaţionale”.

Ei reclamă faptul că Lia Savonea a generat și a întreținut o stare conflictuală cu actualul ministru al justiției, dna. Ana Birchall, legat de neparticiparea acestuia la unele ședințe ale Plenului Consiliului în condițiile în care a refuzat, într-o manieră arogantă şi neconstructivă să stabilească un mod de lucru previzibil pentru activitățile Consiliului care să permită unui număr cât mai mare de membri aleși sau de drept să participe la ședințe, aspect care i-a fost reproșat și de colegii judecători și procurori, membri aleși în Consiliu.

Şefa CSM mai este criticată pentru faptul că a transmis proiectul de modificare a legislației privind activitatea Agenției Naționale de Integritate direct conducătorului

comisiei parlamentare în condițiile în care doar ministrul justiţiei putea fi sesizat în acest sens şi doar de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

"A implicat Consiliul Superior al Magistraturii într-o polemică instituțională cu Președintele României pe tema refuzului acestuia de a numi în funcția de ministru al justiției un judecător în funcție, deși Consiliul nu are nicio atribuție în această materie și nu ar trebui să se implice sub nicio formă într-o procedură ce are un caracter eminamente politic", mai scriu membrii CSM.

Savonea mai este criticată pentru că "nu a păstrat un echilibru în gestionarea relațiilor Consiliului Superior al Magistraturii cu asociațiile profesionale ale magistraților" şi pentru că a transmis opiniei publice o imagine inexactă despre diferite activități sau poziții ale Consiliului prin diverse comunicate de presă neasumate de toți membrii acestuia, fie ai Secției pentru judecători, fie ai Plenului, "omițând în mod deliberat să menționeze că au fost adoptate cu majoritatea voturilor și lăsând să se înțeleagă un fals consens asupra unor subiecte controversate".

Magistraţii mai susţin că şefa CSM a dezvoltat o formă de comunicare publică personală, atunci când nu a întrunit adeziunea celorlalți membri pentru exprimarea unor opinii sau când nu a mai considerat necesar să îi consulte şi a folosit site-ul instituției pentru exprimarea unor opinii în probleme cu caracter personal.

Redactare G.M.