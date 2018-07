Tarcea: A venit sezonul revocărilor şi la ICCJ. S-a pus în mișcare marea mașină a manipulării

Preşedintele instanţei supreme, Critina Tarcea, spune că „a venit sezonul la revocări” şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar pentru că politicienii pot să o facă mai greu în ceea ce priveşte un judecător, atunci „s-a pus în mişcare, pur şi simplu, marea maşină a manipulării”. Ea a răspuns astfel după ce a fost întrebată despre criticile pe care i le-a adus ministrul Justiţiei.

„Hai să fim sinceri şi să dăm lucrurile pe faţă. Probabil că şi dumneavoastră sunteţi conştienţi, nu numai eu, că a venit sezonul la revocări şi la ICCJ. Pentru că politicienii pot să o facă mai greu în ceea ce priveşte un judecător, s-a pus în mişcare, pur şi simplu, marea maşină a manipulării. Mi se impută faptul că am făcut presiuni asupra judecătorilor datorită împrejurării că i-am rugat în timpul vacanţei judecătoreşti să termine de redactat, de motivat hotărârile restante. Subliniez, hotărârile restante. De ce spun că este o manipulare? Dumneavoastră cunoaşteţi că în data de 1 martie a fost analizată în cadrul CSM candidatura fostului preşedinte al secţiei penale pentru a fi reînvestit în funcţie, iar unul dintre motivele pentru care CSM a respins această candidatură a fost şi faptul că nu a sesizat IJ pentru redactarea hotărârilor restante. Să înteleg de aici că CSM a făcut o presiune asupra judecătorilor?”, s-a întrebat Cristina Tarcea.

Ea a spus că un al doilea argument este că înainte cu două zile de anunţul său privind termenul pe care magistraţii îl au pentru a motiva deciziile restante, Inspecţia Judiciară a cerut tuturor instanţelor din ţară, inclusiv Înaltei Curţi, să prezinte situaţia hotărârilor restante. „Să înțeleg de aici că IJ a făcut presiuni asupra judecătorilor? Exact acelaşi lucru am făcut şi eu”, a afirmat Tarcea.

Şefa instanţei supreme a făcut aceste declaraţii marţi, la intrarea la CSM.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a afirmat, într-un interviu pentru Realitatea TV, comentând decizia de revocare a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, că decizia a fost „inadmisibil de mult politizată”, ea declarându-se „intrigată”.

„Nu am să vorbesc în numele colegilor mei judecători, pentru că nu am discutat cu dânşii aspectele astea. Am să vorbesc în numele meu şi am să vă spun că am privit, nu neapărat cu îngrijorare, dar intrigată tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că mi s-a părut atât de inadmisibil de politizat totul, încât nu am ştiut exact ce se întâmplă şi nu am ştiut în ce măsură o structură care face parte, pînă la urma, potrivit Constituţiei, din autoritatea judecatorească, trebuie să facă obiect de dispută al atâtor dispute politice”, a declarat preşedintele ICCJ despre decizia de revocare a Laurei Codruţa Kovesi.

Ea a mai spus că nu i se pare normal ca iniţiativa revocării să pornească din mediul politic, iar un ministru al Justiţiei să sesizeze Curtea Constituţională pe un astfel de aspect.

„Asta nu mi se pare normal şi nu trebuie să se întâmple. Este adevărat că statutul procurorului este destul de incert, potrivit Constituției noastre, lăsăm la o parte că nimeni nu are drept obiectiv lămurirea anumitor aspecte destul de neclare şi confuze din Constituţia României, dar atât timp cât o structură face parte din autoritatea judecătoarească, haideţi să nu facem campanii electorale, să nu facem acţiuni politice, implicând acea structură a autorităţii judecătoreşti. Nu mi se pare normal ca iniţiativa revocării să pornească din mediul politic, nu mi se pare normal ca un ministru al Justiţiei să sesizeze Curtea Constituţională pe un aspect până la urmă comun al revocării unui procuror-şef, nu mi se pare normal ca acelaşi aspect să ridice probleme de revocare, de suspendare a preşedintelui ţării. Este inadmisibil de mult politizat acest aspect şi nu mi-aş mai dori să se întâmple”, a adăugat Cristina Tarcea.

De asemenea, ea a anunţat că le-a dat termen judecătorilor până la 1 septembrie pentru a motiva toate deciziile, ea afirmând, într-un interviu la Realitatea TV, că în caz contrar va fi sesizată Inspecţia Judiciară.

După aceaste declaraţii, ea a fost criticată atât de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cât şi de liderul PSD, Liviu Dragnea.

„Să inţelegem că este normal ca un judecător de rang înalt să facă politică? Să înţelegem că nu este normal ca un ministru să critice un judecător, dar este normal ca un judecător să critice un ministru?”, a reacţionat Tudorel Toader printr-un mesaj postat pe Facebook.

La rândul său, Liviu Dragnea, s-a declarat "şocat" de afirmaţiile preşedintelui instanţei supreme, el susţinând că Tarcea "a spus-o cu subiect şi predicat că se face presiune să se facă motivarea mai repede, să se facă procesul mai repede" şi că este o presiune clară asupra judecătorilor în dosarul său, în care a fost condamnat în primă instanţă la trei ani şi jumătate de închisoare.

„Am văzut-o pe doamna Tarcea, preşedinta Curţii Supreme. Pentru mine a fost mai mult decât şocant să citesc şi ulterior să urmăresc ce a spus cu presiune clară asupra judecătorilor. A spus-o cu subiect şi predicat că se face presiune să se facă motivarea mai repede, să se facă presiune să se facă procesul mai repede şi că acum sunt în căutare de judecători să se găsească minim trei din cinci”, a declarat Liviu Dragnea, duminică seară, la România TV.

Sursa: News.ro

Etichete:

,

,

,

,