Șeful ROMARM știa că încheie o afacere păguboasă pentru România. Instalațiile nu funcționau, măștile erau lipite manual (DNA)

Detaliile tunului de două milioane de euro dat statului la începutul crizei Covid-19 arată că șeful ROMARM, cercetat sub control judiciar pentru abuz în serviciu și trafic de influență, avea toate datele că urmează să încheie o afacere din care România avea numai de pierdut. Le-a ignorat însă, și a acceptat importarea utilajelor pentru măști de protecție pe o filieră dubioasă și instalarea lor de urgență, pentru a putea fi inaugurate cu fast de politicieni, conform referatului cu propunere de arestare, respins de instanță.

Neregulile, care au apărut imediat ce politicienii au ieșit pe poarta fabricii ROMARM de la Drăgășani, ar fi fost ținute ascunse - liniile de producție erau aproape nefuncționale, însă comunicatele oficiale arătau că ele produc la capacitate maximă.

Probele procurorilor arată că directorul ROMARM ar fi început demrsrurile pentru a achiziționa liniile de producție chiar în ziua în care în România a fost decretată stare de urgență. Când le-a spus subalternilor de la ce firmă să le cumpere, specialiștii l-au atenționat că firmele nu sunt de încredere, dar el ar fi ignorat aceste semnale și a cerut să se respingă alte oferte, spune anchetatorii.

Potrivit DNA, după instalarea utilajelor la finalul lunii martie au început verificările astfel încât specialiștii de la ROMARM să vadă dacă ele funcționează, dar ei au găsit mai multe nereguli, concluzia fiind că liniile de producție produceau mult mai puțin decât era prevăzut în contract. În numeroase situații, angajații ROMARM lipeau manual măștile de protecție, deși această etapa trebuia făcută de mașinile respective, mai spun procurorii DNA.

În momentul unei vizite oficiale la finalul lunii aprilie 2020, utilajele au fost puse în funcțiune de tehnicieni, dar când vizita s-a încheiat, nu au mai funcționat, situație care a durat luni de zile. Cu greu s-au produs câteva mii de măști, spune DNA. Deși aceste lucruri erau raportate către ministerul Economiei, erau emise comunicate oficiale care arătau că se produc zeci de mii sau chiar sute de mii de măsti de protecție pe zi, potrivit probelor de la dosar.

Victor Pițurcă susține că nu are nicio legătură cu afacerea cu măști și utilaje, așa cum îl acuză DNA. S-ar fi întâlnit o singură dată cu directorul ROMARM și l-ar fi finanțat pe fiul său. Nu consideră că acestea sunt motive suficiente pentru abuzul la care l-ar fi supus procurorii DNA. La dosar sunt stenograme din care reiese că împărțirea profitului obținut prin înșelarea statului a fost negociată de afaceriști cu directorul ROMARM.

Cum se împărțea profitul din măști

Ies la iveală detalii despre cum șeful ROMARM, lăsat și el sub control judiciar, negocia împărțirea profitului din afacerea masca pentru spitale militare.

Gabriel Țuțu: Cum se împarte profitul?

Martor: 5 milioane măști x 0,15 euro profit. Sunt 75.000 de euro.

Gabriel Țuțu: Nu știu... nu m-am gândit la asta, îți dai seama.

Martor: Eu zic așa. Ei 400.000, noi 350.000. Din ăștia 350 tu 200 eu 150. Sună ok?

Gabi Țuțu: Păi nu cred că vrea. Că el bagă banu. Cre' că sub 500 nu coboară

Martor: Tu dai preț.

Gabi Țuțu: Las' că e posibil să vă găsesc client la 0.70 și nu mai plânge nimeni.

În schema întregii afaceri erau mai multe firme, spun procurorii în actele depuse la instanță. Încasările le făcea însă firma înscrisă pe numele lui Alexandru Pițurcă. DNA susține că Victor Pițurcă era, de fapt, cel care coordona firmele. Apărarea neagă totul.

Întrebat dacă a încercat să vândă măști, Victor Pițurcă a negat: "Eu si fiul meu n-am vândut nicio mască. De lucrul acesta s-a ocupat o altă firmă. Noi nu avem nimic în comun cu măști, cu astea, de ce se scria."

Toader Iancu, avocatul lui Victor Pițurcă: "Singura chestiune pe care am arătat-o a privit împrumutul către societatea fiului său, domnul Pițurcă n-a avut legătură cu nimic, nici măcar cu operațiunea în sine, a vrut doar să-și sprijine fiul".

Alte stenograme din dosar, între intermediarii afacerii cu măști și utilaje de producție, arată că sumele se negociau la sânge, dar și că înaltul funcționar ROMARM, fost ofițer de informații și angajat într-o mulțime de instituții centrale în ultimii ani, a încasat mita direct în contul bancar.

Martor 1: Din profit să ia Pițurcă 500.000. Și 250.000 împart eu cu el (...) Împărțim la 3? (...) Eu am scăzut de la 500.000 a lui Pițurcă la 390.000.

Martor 2: Nu știu discuțiile voastre, îmi pare rău că nu s-a discutat clar de la început.

Martor 1: Eu am discutat. Mi-a spus că e ok totul. Plus că...dacă știam discuțiile de azi, rămâneam să iau cei 110.000 de la Pițurcă și să împărțiți voi doi 150.000. Așa am pierdut 20.000.

DNA investighează achiziții suspecte făcute în pandemie în 90 de dosare.





