Stelian Ion: Am trimis Guvernului proiectul pentru desființarea Secției Speciale. Pentru mine, avizul negativ al CSM este o dezamăgire

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat, vineri dimineața, că a semnat și a trimis la Guvern proiectul care prevede desființarea Secției pentru Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ), în ciuda avizului negativ dat de CSM.

„În această dimineață, am semnat și am trimis către Guvernul României propunerea de proiect pentru desființarea SIIJ. După cum știți, ieri a fost o ședință în cadrul CSM, o ședință lungă, în care s-a dezbătut acest proiect, s-a dat un aviz negativ. Vreau să fac precizarea că avizul este consultativ și am decis, în urma analizării tuturor argumentelor să trimit mai departe acest proiect”, a spus Stelian Ion.

Acesta a precizat că desființarea acestei secții înseamnă „o normalizare, o promisiune, un punct clar în programul de guvernare”.

„Pentru mine, avizul negativ din partea CSM reprezintă o dezamăgire. Nu am fost niciodată obtuz la ideea de garanție și de întărire a independenței magistraților, dimpotrivă am avut în analiză anumite variante. Ele nu s-au concretizat pentru că nu s-a găsit o formulă constituțională pentru a le promova. În același timp, din partea membrilor CSM nu au venit propuneri concrete, altele decât unele pe care le-am eliminat din textul inițial, acele imunități suplimentare, cu care nu am fost și nu voi fi niciodată de acord”, a mai spus ministrul Justiției.

El a criticat activitatea de până acum a SIIJ.

„Așa cum există acum, e foarte clar că magistrații ajung să nu mai răspundă în fața legii, mă refer la cei care încalcă legea, pentru că este un organ absolut ineficient, a fost creat și conceput ca o structură centrală, fără structuri teritoriale, nu se poate ocupa de toate problemele din toate instanțelor și parchetele din țară și are în lucru în prezent aproximativ 6.000 de dosare. Este relevant că în decursul acestor ani a avut o medie de de trimiteri în judecată de două rechizitorii pe an, ceea ce statistic vorbind este foarte puțin, niciun rechizitoriu pentru fapte de corupție”, a precizat Stelian Ion.

Acesta a spus că de la înființare secției și până acum au fost cheltuite 17 milioane de lei, „cu rezultate foarte slabe”.

Ministrul Justiției a anunțat că proiectul de desființare a SIIJ va merge la Guvern, „sper că se va adopta, va merge în Parlament și acolo se va da un vot”.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ proiectului care prevede desființarea Secției pentru Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ).

