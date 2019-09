Tudorel Toader îl felicită pe Ciolacu pentru desființarea Comisiei Iordache: Nu îmi asum ce au făcut alții

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, l-a felicitat pe președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru desființarea Comisiei speciale pentru modificarea Legilor justiției, al cărei președinte era Florin Iordache. Toader a subliniat că nu își asumă ce au făcut alții pentru justiție, relatează Mediafax.

„Inventarierea moștenirii Comisiei Iordache va începe cu modificările aduse legilor justiției și încercările repetate de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală! Felicitări pentru Marcel Ciolacu.

PS: În repetate rânduri am afirmat faptul că îmi asum tot ceea ce am făcut, sau nu am făcut la MJ, precum și faptul că nu îmi asum ceea ce au făcut, sau nu au făcut alții, pentru justiție!”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Precizările vin după ce birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, marți, desființarea Comisiei speciale pentru modificarea Legilor justiției, al cărei președinte era Florin Iordache.

Solicitarea a fost făcută de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

