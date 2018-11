Tudorel Toader îl ironizează pe Klaus Iohannis: „ A spus, i-auzi!”

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a ironizat, marţi, declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis conform cărora este „pe lângă lege” abordarea în privinţa numirii Adinei Florea la şefia DNA şi a revocării lui Augustin Lazăr din funcţia de procuror general.

„Nu vreau să fac un inventar al spuselor celui care ocupă cea mai mare demnitate din stat, nu vreau să fac un inventar al faptului că odată cererea de revocare nu era oportună din punct de vedere politic, altădată nu era oportună, altădată cererea era neadecvată, acum este politică, adică tot felul de calificări dintr-o perspectivă personală şi în limitele domniei sale. Permiteţi să nu fac comentarii”, a declarat Toader la Parlament.



Întrebat cum comentează remarca şefului statului conform căreia a acţionat „pe lângă lege”, Tudorel Toader a răspuns: „A spus, i-auzi! Şeful statului cunoaşte foarte bine care sunt limitele legi, cunoaşte foarte bine care-s comportamentele legale şi constituţionale, este vocea cea mai autorizată din stat şi nu ştiu ce argumente aveţi să nu-l credeţi chiar fără să cercetaţi, ca la Biblie”.



Marţi, preşedintele Klaus Iohannis a susţinut că este „pe lângă lege” abordarea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în privinţa numirii Adinei Florea la şefia DNA şi a revocării lui Augustin Lazăr din funcţia de procuror general al României.



„Am o opinie şi o voi face cunoscută la momentul potrivit. În ansamblu, se conturează un comportament sau o abordare a acestui ministru al Justiţiei pe care aş clasifica-o eu pe lângă lege în propunerile şi de numire, şi de revocare. Între timp, nu mai am doar dubii, mă îndrept uşor-uşor spre certitudini", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.



El a subliniat că propunerea de revocare din funcţie a procurorului general este greşită şi că nu va lua nicio decizie până la finalizarea demersului judiciar în acest caz.



„Cel puţin în ce priveşte revocarea procurorului general, un demers aiuritor al acestui ministru şi cu corolarul la fel de aiuritor, de poveşti, manipulări publice, penibilă fază, suntem în situaţia în care, momentan, s-a început un demers judiciar şi pot să vă spun de pe acum, ca să nu existe speculaţii, că până când judecătorii nu vor da un verdict final, nu am de gând să fac nimic în această chestiune, iar despre speţa revocării am mai vorbit - procurorul general Lazăr a făcut şi face o treabă bună, mi se pare total greşită solicitarea de revocare, greşită din punct de vedere politic, iar din punct de vedere legal voi scrie ceva atunci când va fi situaţia de aşa natură. Aici clar, foarte clar ne aflăm într-o zonă în care infractorii încearcă să acapareze justiţia şi pe cine nu vor putea acapara sau unde văd ei că nu au şanse vor să îi îndepărteze”, a mai afirmat Klaus Iohannis.

Sursa: Agerpres

