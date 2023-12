Una din șefele din Spitalul Botoșani umbla cu geanta plină de bani. "S-o împiedicat, au sărit nu știu câte plicuri, le-o strâns repede"

Ies la iveală noi detalii din dosarul corupției de la Spitalul Județean din Botoșani. Una dintre șefele arestate preventiv umbla prin spital cu geanta plină de plicuri cu bani, conform interceptărilor făcute de ofițerul trimis sub acoperire în unitatea sanitară.

Medicii acuzați de corupție acceptau adesea și bijuterii de aur, nu doar bani, pentru a frauda concursurile de angajare.

Procurorii spun că mecanismul corupt a afectat calitatea actului medical de la Botoșani. Acolo a murit în vară Alexandra, o tânără însărcinată lăsată să agonizeze șapte ore pe patul de spital.

Zeci de mii de euro, bijuterii și ceasuri de lux ar fi strâns în ultimii 5 ani cele 10 persoane arestate. O lege a junglei era în spital, se arată în stenogramele din dosarul ajuns pe masa magistraților.

„Spitalul acela e o bombă, nu-i mai satură Dumnezeu.”, potrivit stenogramelor.

Luau bani la poarta spitalului și în interiorul unității medicale, în văzul colegilor care au povestit totul ofițerilor sub acoperire.

„Într-o zi urca scările și când o ajuns în capăt sus, s-o împiedicat și din geantă o sărit nu știu câte plicuri. …le-o strâns repede, n-o mai interesa c-o picat ea pe jos.”, a povestit unul dintre colegii femeii, potrivit stenogramei.

În stenograme, martorii vorbesc și de 15.000 de euro ceruți pentru un post la Pediatrie și cum, cei care erau pregătiți dar nu aveau bani, trebuiau să facă sacrificii uriașe pentru a prinde un post în spital.

În denunțurile făcute în fața anchetatorilor, o asistentă șefă din spital a vorbit despre influențele politice din rețeaua șpăgilor.

„Când s-a referit la pile și relații, a avut în vedere, atât persoane din anturajul funcționarilor publici, cât și apropiați ai oamenilor politici din județul Botoșani.”, se arată în stenogramele depuse la dosar.

Șefa Consiliului Județean, care conduce și organizația PSD Botoșani, a fost percheziționată de către procurori și ofițerii DGA. Descinderi au fost atât acasă la Doina Federovici, cât și la sediul partidului. Deocamdată nu a fost audiată și nu are o calitate oficială în dosar, dar procurorii continuă cercetările. În total 15 persoane din spital au fost puse sub acuzare.

Procurorii precizează că, prin modul în care au acționat ani de zile în spital, au creat pericolul de îmbolnăvire a sistemului medical public și implicit un risc real de deces în rândul pacienților.

În paralel, se anchetează și moartea Alexandrei, gravida care a murit la spitalul din Botoșani.

Editor : G.M.