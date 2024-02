Potrivit unor surse Digi24, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a cheltuit într-un an şi jumătate aproape 600.000 de euro pe produse de lux şi vacanţe, pe lista destinațiilor aflându-se Dubai, Abu Dhabi, Insulele Maldive, Capri, Mykonos și Nisa.

De asemenea, 2.975.500 de lei ar fi fost cheltuiti într-un an şi șase luni pe vacanţe şi achiziţii de produse de lux.

Mai mult, în august 2023, soţia liderului ar fi primit un ceas de 29.300 de euro, care ar fi fost plătit de cumnat.

În dosar sunt mai multe denunţuri, mandate de supraveghere tehnică şi înregistrări ambientale.

Iulian Dumitrescu, adus la DNA

Iulian Dumitrescu a fost adus, joi după-amiază, cu mandat, la DNA Bucureşti, în urma percheziţiilor care au fost efectuate atât la domiciliul acestuia, cât şi la sediul CJ.

La DNA Bucureşti au ajuns anterior sora lui Dumitrescu şi cumnatul acestuia. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au efectuat joi percheziţii la 19 adrese situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Prahova, inclusiv la sediul unei instituţii publice, în legătură cu fapte de corupţie şi fals.

Potrivit DNA, cercetările vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2020 - prezent, a unor infracţiuni de corupţie şi fals, de către funcţionari publici în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.

„În cursul zilei de 1 februarie, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 19 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Prahova, din care una este sediul unei instituţii publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor societăţi comerciale. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, arată sursa citată.

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, vizat joi de percheziţii DNA, este prim-vicepreşedinte al PNL şi unul dintre cei mai influenţi oameni din partid, dar şi un om politic extrem de discret, care evită apariţiile publice.

El a deţinut două mandate de senator, unul de senator de Călăraşi şi un altul de senator de Prahova. În cea mai recentă declaraţie de avere consemnează împrumuturi consistente către partide şi către persoane fizice.

La rândul său, are un credit bancar de 127.000 de euro scadent în 2036, dar datorează bani şi unei persoane fizice, 180.000 de dolari, cu termen de restituire anul acesta.

Ce avere are Iulian Dumitrescu

Conform celei mai recente declaraţii de avere, completată în iunie 2023, Iulian Dumitrescu deţine împreună cu soţia un apartament de peste 150 de metri pătraţi, achiziţionat în 2008, şi unul de 45 de metri pătraţi, cumpărat în 2005, precum şi un autoturism Range Rover din 2014.

În 2023, Dumitrescu menţionează, la capitolul împrumuturi, 45.000 de euro daţi Partidului Naţional Liberal, precum şi trei împrumuturi către persoane fizice, totalizând 170.000 de lei şi 70.000 de euro.

Preşedintele CJ Prahova are mai multe conturi în lei care totalizează sub 70.000 de lei. La capitolul „Datorii”, el menţionează un credit de aproape 127.000 de euro la First Bank, scadent în 2036, precum şi un împrumut de la o persoană fizică, în valoare de 180.000 de dolari, contractat în 2012 şi scadent anul acesta.

În 2022, el a încasat 164.268 de lei de la CJ Prahova. În 2020 a vândut un teren de aproape un milion de lei unei societăţi, teren situat în judeţul Ilfov şi în aceeaşi zi a vândut pentru 775.000 de lei, aceleiaşi firme, un alt teren situat în judeţul Dâmboviţa.